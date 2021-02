Ako ste u busu uhvaćeni bez maske, a vakcinisani ste, NEĆETE BITI KAŽNJENI? Evo ko će i kako kontrolisati sitaciju u prevozu

Treba li vakcinisani da nose maske i hoće li se to kažnjavati - evo šta kaže dr Kon.

S obzirom na to da je nošenje maski u gradskom prevozu obavezno, epidemiolog dr Predrag Kon upitan je kako će se razgraničiti u njemu oni koji su vakcinisani, pa zato i ne nose masku, i oni koji nisu. Dr Kon je rekao da je to pitanje za celo društvo i da će to verovatno raditi kontrolori.

- To će verovatno raditi neki novi kontrolori - kazao je dr Kon.

Ponovio je da svi oni koji su vakcinisani treba da nose maske. Nije mogao da kaže kada će virus da padne s obzirom na pojavu novog soja.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa putovanjima, kazao je da, svako ko se vakciniše, dobija potvrdu sa logom ustanove gde je primio vakcinu.

- Pitanje je kako će se to međunarodno rešavati. Za sada je to individualna odluka svake zemlje. To, kao i gradski prevoz, su pitanja za čitavo društvo i nisu više vezana za medicinski deo. Jasno je da je veoma bezbedno nalaziti se među vakcinisanima, ali ko će to kontrolisati veliki je posao - rekao je dr Kon.

Nova mutacija - razlog za povećan oprez

Dr Kon je kazao da je zadovoljan početkom vakcinacije i da tako treba da se nastavi da bi se spustio nivo virusa.

- Nova mutacija povećava mogućnost njegovog lakšeg prenošenja. Nema informacija da izaziva težu formu bolest, ali se i to dešava u pojedinačnim slučajevima - kazao je dr Kon.

On kaže da kriva nije počela da opada, već se broj nešto i povećao, istina, ne ekstremno.

- Ali, s obzirom na prisustvo nove varijante virusa moramo da budemo veoma oprezni. Potencijal novog virusa iznenadio je mnoge u Evropi, ne bih voleo da iznenadi i nas, zato i nosim masku - kazao je dr Kon.

Do sredine februara ne treba pričati o popuštanju mera

Na pitanje kada će mere da se popuste, rekao je da su dati neki kriterijumi, ali da do sredine februara ne treba pričati o popuštanju mera.

- Izgleda da sam bio u pravu. Još sam vrlo skeptičan.Ne dešava se spuštanje. Prošle nedelje smo imali 2.000 u jednom danu novih zaraženih. Kada smo imali trocifren broj, bilo nam je mnogo. Kada je produženje radnog vremena u pitanju taj kriterijum će biti blaži a kada je reč o javnom okupljanju još će taj kriterijum biti stroži - rekao je dr Kon.