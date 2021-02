I na sve ovo ima puno pravo.

Nakon što su hrabre glumice javno optužile svog učitelja glume i reditelja Miroslava Aleksića za silovanje i druge vidove seksualnog zlostavljanja i snažno se uhvatile u borbu sa svojim zlostavljačem, ali i sistemom koji je stvorio oko sebe, neki nisu prezali od toga da postave pitanja poput „zašto su tako dugo ćutale i nastavile da idu u njegovu školu?“.

Kao da sam prestanak ćutanja, odlasci na sve te psihoterapije i rad na sebi, preživljavanje i savladavanje traume nije samo po sebi beskrajno teško i izazovno, pa još samo fali da neko, sasvim nepozvan, dozvoli sebi da se umeša u odluke i osećanja osobe koja je pretrpela zlostavljanje. I da traži da još odgovora, još pravdanja i oseti krivicu za nešto što nikad nije bila i nikad neće biti kriva.

Koliko su ovakva pitanja opasna, surova prema osobama koje su pretrpele zlostavljanje i koliko više govore o onima koji pitaju nego o bilo čemu drugom, objasnila nam je Dušica Popadić, direktorka Incest trauma centra - Beograd i predsednica Evropske ženske mreže protiv seksualnog nasilja.

Ona ističe da kada je reč o seksualnom zlostavljanju, svi vole da postavljaju pitanja „zašto, zašto...”, koja su u kontekstu seksualnog nasilja optužujuća, okrivljujuća, osuđujuća po osobu koja seksualno nasilje preživljava. Pa, da postavimo jedno onima koji ih postavljaju: „Zašto vam je teško da saosećate sa ženom koja ima iskustvo seksualnog nasilja, znate li to o sebi?”.

Dušica Popadić objašnjava svu kompleksnost situacije u kojoj su se ove nesrećne devojke našle, razloge njihove višegodišnje ćutnje i zašto su ovakva i slična pitanja nedopustiva i nikada ne smeju da budu postavljena osobama koje su pretrpele seksualno zlostavljanje.

Njihovo je pravo da ćute i da se obrate onome kome žele i kada to žele, a naše je samo i jedino da ih u ovoj borbi koja njih boli više nego naše celo društvo, bespoštedno podržimo i učinimo sve da im bude lakše da kroz taj pakao prođu jednom zasvagda.

Zašto su ćutale?

- Zato što su osećale strah od počinioca koji ima moć i autoritet. Strah da im niko neće verovati, da će svi saznati da su seksualno zlostavljane, da će im se on osvetiti. Zato što su nepogrešivo u pravu da ljudi ne vole da im se neko poveri o ličnom iskustvu seksualnog nasilja, ne žele „da slušaju teške teme”. Povere se, a onda se to nikad više ne spomene ili im kažu „nemoj blatiti nevinog čoveka, znam ga, zlatan je, ugledan, porodičan čovek“.

Zašto su nastavile da idu u Aleksićevu školu i trpe maltretiranje?

- Zato što nisu osećale da postoji izlaz. Zato što kad slušate oko sebe koliko je viceva o silovanju i onih s negativnim stavovima o ženama, znate da će retko neko stati uz vas.

Zašto ništa nisu rekle roditeljima i drugaricama?

- Zato što su osećale stid i poniženost i opravdano su se plašile da im ni najbliži neće verovati, jer je tako, nažalost, najčešće u stvarnosti - da će ih osuditi i odbaciti. Zato što im počinilac često preti da će reći svima da su pristale, želele, tražile, izazivale, zaslužile seksualno nasilje. Zato što se osećaju krivim, iako je krivica i sramota njegova.

Posle ispovesti glumica, mnoge žene su se ohrabrile

Prijava šest devojaka koje su ispričale da ih je silovao i seksualno zlostavljao samozvani profesor glume Miroslav Mika Aleksić otvorila je Pandorinu kutiju seksualnih zlostavljanja o kojima su mnoge žene godinama ćutale... U protekle dve nedelje povećan je broj poziva na SOS telefon Autonomnog ženskog centra, ali ključno povećanje vidi se u broju žena koje se javljaju zbog nekog vida seksualnog nasilja koje su preživele. Iskustvo ženskih organizacija je takvo da najređe žene s nama kontaktiraju baš zbog ovog vida nasilja, iako smo znale da to ne znači da ono nije rasprostranjeno, već da ga i same žene najređe prepoznaju, a i onda kada ga prepoznaju, o njemu najteže govore - priča za „Blic“ Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra. Žrtve, mahom, ovaj broj telefona pozivale su zbog fizičkog nasilja, međutim kako objašnjava naša sagovornica, kroz razgovor su otkrivale mehanizam psihološkog nasilja. O seksualnom nasilju, ukoliko ga je bilo, progovore tek kada se duboko uspostavi odnos poverenja između žrtve i osobe sa kojom razgovara i to u nekim kasnijim razgovorima. - Ni dan-danas nije neobično da žene koje dugo trpe nasilje u bračnoj zajednici ne prepoznaju seksualno nasilje kojem su izložene jer smatraju to sastavnim delom svojih bračnih „dužnosti“ i razmišljaju da je bolje da ga dočekaju u krevetu, nego da uđe i počne da bude nasilan prema deci... - kaže Pavlovićeva. Medijska pažnja slučaja mladih glumica koje je seksualno zlostavljao samozvani profesor glume Miroslav Mika Aleksić privukao je i pokrenuo i mnoge i aktuelne i davno zakopane traume seksualnog nasilja. O tome koliko je pokrenuo žene da pričaju o tome, kako kaže naša sagovornica, još je rano govoriti. - U proteklim danima obraćale su nam najrazličitije žene, što potvrđuje da ne postoji profil žrtve. Reč je i o starijim i o mlađim ženama, kao i činovima nasilja koji su se desili u dalekoj ili neposrednoj prošlosti. Najčešće im je zajedničko samo to da je nasilnik muškarac koji je bio u njihovom bliskom okruženju - partner, poznanik, otac, trener, profesor... Mnoge od njih koje su nas pozvale u ove dve nedelje su po prvi put potražile stručnu podršku, a neke su u tom telefonskom razgovoru i prvi put progovorile o onome što im se desilo. Stoga, zajedničko im je i da su se sve one osetile pogođeno rečima u javnosti kojima su se osuđivale žrtve - osetile su jaku identifikaciju sa glumicama i osude koje su stizale glumicama osetila su kao da su upućene njima lično - naglašava naša sagovornica. Kako dodaje, sve ovo govori o tome da je trauma seksualnog nasilja uvek lična i intimna. - Takođe govorimo o kolektivnoj ženskog traumi i iskustvima bola i poniženja koji su zajedničkim velikom broju žena. Zato je ovaj slučaj toliko važan za naše društvo, jer su mnoge žene odlučile da govore o svojoj traumi - svojim prijateljicama, porodici, svojim partnerima, SOS konsultantkinjama... Celokupno društvo, ali isto tako i institucije, već je sada, ali će i tek biti u narednom periodu, na testu solidarnosti i sposobnosti da čuje sve te glasove i da počne da im veruje, bez obzira na to da li dolaze od onih koje su poznate ličnosti ili od javnosti potpuno nepoznatih žena - naglašava ona.