Lepe poruke i želje pristigle su iz raznih krajeva sveta.

Gradonačelnik Kumanova Maksim Dimitrievski kaže da se 1. februar u ovoj opštini uobičajeno proslavlja kao Dan zbratimljenog Novog Sada, a u video poruci čestitao je Dan grada gradonačelniku Milošu Vučeviću, članovima saveta Novog Sada u ime građana opštine Kumanovo.

- Čestitam vam Dan grada i želim puno zdravlja, sreće i uspeha na svim poljima. Ostaje nam da što skorije nastavimo u kontinuitetu da nadograđujemo naše bratske i prijateljske odnose, kako između Novog Sada i Kumanova, tako i između sprskog i makedonskog naroda. Da ste živi i zdravi, puno pozdrava i uspeha želim vam u 2021. godini – naveo je Dimitrievski.

Gradonačelnik Bjeljine Ljubiša Petrović naveo je da današnji dan slave kao početak uspona jednog od svetionika srpske kulture, prosvete, privrede, nauke i umetnosti.

- Do danas je Novi Sad ostao uzor drugim gradovima i zato smo na vas ponosni i mi u Bjeljini i celoj Republici Srpskoj. Grad Bjeljina danas, alim i svakog drugog dana u godini, sa ponosom ističe da ste naš partnerski grad, kao i da nas veže ljubav prema životu, stvaranju i radu u našoj lepoj ravnici. Sigurni smo da će Novi Sad ostati najdragoceniji srpski dragulj u Panonskoj niziji, istrajati na sadašnjem putu brzog infrastrukturnog i ekonomskog razoja i da će ostati primer uspeha u podizanju kvaliteta života pojedinca, društvenog sklada i izgradnji tolerancije, mira i ljubavi. Srećan van Dan Novog Sada na mnoga leta – istakao je prvi čovek Bjeljine.

Gradonačelnica Krfa Meropi Ydraiou istakla je da je veoma počastvovana prilikom da izrazi svoju zahvalnost i divljenje građanima Novog Sada, istorijskog grada koji je oslobođen ediktom carice Marije Terezije 1748.

Novi Sad, koji se danas smatra važnim trgovačkim, privrednim, industrijskim, finansijskim i kulturnim centrom Srbije odigrao je glavnu ulogu tokom istorije. Veoma sam počastvovana što mogu da kažem da naši narodi mogu da se sete zajedničke borbe i žrtava. Posebno sam srećna što naši pobratimljeni gradovi se međusobno priznaju i uvažavaju, što rezultira saradnjom među nama. Nadam se da ćemo uskoro moći da prevaziđemo prepreke koje je prouzrokovala pandemija Kovid-19 kako bismo nastavili da razvijamo naše zajedničko istorijsko nasleđe i da vrednujemo naše prijateljstvo. Svakom pojedinačno želimo dobro i nadamo se da će 2021. godina doneti sreću, zdravlje i prosperitet svima. Srećna Nova godina! – navela je prva žena Krfa.

- Topli pozdrav sugrađanima i sugrađankama Novog Sada iz Modene, grada sa kojim je novi Sad pobratimljen od 1974. godine - naveo je gradonačelnik Modene Đankarlo Mucareli.

- Šaljem vam veliki zagrljaj, pozdrav, u ovim teškim vremenima, kada razgovaramo na daljinu jer je koronavirus pogodio ceo svet. On nas udaljava, ali mi se moramo držati zajedno i verujem da to predstavlja veliku snagu za naše zajednice. Kod nas je 31. januara praznik posvećen Sv. Đeminiana, za vas je 1. februar značajan dan, Dan grada kada je carica Marija Terezija proglasila grad slobodnim. To su bitni događaji koji nas povezuju u osećaju pripadnosti našim zajednicama. Koronavirus nas sputava, no mi moramo stvarati kulturu. A vi počinjete godinu važnim događajem: Evropska ste prestonicaa kulture, prva iz zemlje kandidata za EU koaja je dobila tu titulu. Čestitam! Zaista velik znak pažnje od strabe Evrope i za vas velika obaveza. Ne zaboravite, Evropa ujedinjuje, pa zajedno moramo nastaviti raditi za mir, demokratiju i pogotovo slobodu. Ne zaboravite da kulture ujedinjuje. Siguran sam da će im bude moguće, mnogi građani Modene da vas posete, jer za nas Novi Sa predstavlja referentnu tačku, naročito u svakodnevnom životu. U Modeni smo vam posetili posebno mesto, prelepi park u centru našeg grada i naravno da ste se vi setili i stalno prisećate naše zajednice. Zato moramo biti još ujedinjeniji, držati se zajedno, živeti u Evropi, uči sve dublje u Evropu, povezati naše zajednice kako bismo stvorili radna mesta, prosperitet i bolju budućnost. Srećan vam Dan grada, pogotovo uz želju da nastavimo zajedno prema zajedničkoj budućnosti – naveo je gradonačelnik Modene.



Dan grada čestitao je i predsdnik opštine Herceg Novi Stevan Katić.

- Uvaženi gradonačelniče Vučeviću, poštovani Novosađani, dragi prijatelji, primite tople pozdrave sa kora iz bratskog Herceg Novog. Pandemija korona virusa poremetila je naše planove da se sastanemo, ali ona nikako ne može ugroziti naše prijateljstvo, jake veze i želju da sarađujemo. Želimo vam dobro zdravlje, slogu i napredak. Neka Novi Sad i dalje pravdajući ime koje nosi bude simbol razvoja, prosperiteta i otvorenosti. U Herceg Novom imate pouzdanog partnera i prijatelja. Rad u koji su Novosađani uvek bili i biće dobrodošli. Sigura sam da će saradnja Novog Sada i Herceg Novog i ubuduće predstavljati primer za sve gradove regiona, a da će promene u Crnoj Gori na koje smo dugo čekali doneti novu energiju i uzlet u povezivanju naših gradova. U ime opštine Herceg Novi i svih građana, neka vam je srećan Dan grada Novog Sada. Živeo Novi Sad, živeo Herceg Novi! – istakao je Katić.

Gradonačelnik Nižnjeg Novgoroda Juri Šalabajev istakao je da ove godine pobratimski odnosi između grada Nižnjeg Novgoroda i Novog Sada ispunjavaju 15 godina.

- Za to vreme smo održali mnogo zajedničkih poduhvata. Siguran sam da su vam se svideli isto kao i žiteljima mog grada. Drago mi je što se sa godinama naša saradnja širi, a prijateljstvo jača. Ove godine Nižnji Novgorod obeležava 800 godišnjicu od dana njegovog osnivanja. Koristeći ovu priliku želeo bih lično da pozovem gradonačelnika Miloša Vučevića na slavlje jubileja koje će biti ovog leta. Šaljem želje procvata i dobra sa obale Volge na obalu Dunava.