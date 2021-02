''POSETA PREDSEDNIKA VUČIĆA FRANCUSKOJ JE USPEH ZA NAŠU ZEMLJU! Odnose možemo da obnovimo samo ako ojačamo ekonomske veze'' (VIDEO)

Prof. dr Slobodan Zečević sa Instituta za evropske studije govoreći o poseti Francuskoj srpske delegacije na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem rekao je da se uvek nameće pitanje da li države imaju prijatelje ili samo interese, ali kako naglašava postoji neka tradicija.

- Mi imamo tradicionalno prijateljske odnose sa Rusijom i Francuskom. Zajedno smo ginuli u Prvom svetskom ratu – ispričao je Zečević i dodao da mu je objašnjeno da su Srbija i Francuska dve poljoprivredne zemlje te da su se zato naši vojnici po rovovima u Prvom svetskom ratu zbližili sa njihovim.

- Mi sa Francuskom smo se dobro razumeli imali smo dobru političku podršku u periodu pre Drugog svetskog rata, imali smo uzlet, napali smo najveću državu ikada zahvaljujući podršci Francuske. Rusi su tada pali – dodao je on.

Kako podseća, za vreme Širaka ti odnosi su se pokvarili.

- Poseta predsednika Vučića je jedan uspeh za našu zemlju. Važno je da sa Francuskom obnavljamo odnose koje smo imali. Te odnose možemo da obnovimo samo ako ojačamo ekonomske veze sa Francuskom – napominje Zečević.

Urednik političke rubrike dnevnog lista ''Politika'' Bojan Bilbija rekao je daFrancuska nikada nije bila poznata po postavljanju ultimatuma Srbiji i da nekidrugi to rade.

- U ovom slučaju pozicija Srbije je u mnogome promenjena, ona je danas potpunodrugačija u odnosu na 5,10,15, ili 20 godina. Sad Srbija danas razgovara sapuno uvažavanja, da jedan predsednik Makron izdvoji četiri sata za razgovor sapredsednikom jedne male zemlje – rekao je Bilbija.

Mihailo Vesović, direktor za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS, istakao je da je Francuska druga ekonomija u EU i da je izuzetno tehnološki razvijena.

- Za nas je ta zemlja trgovisnki i investicioni partner. Oni imaju tri velikainfrastrukturna projekta u tri različite oblasti – od saobraćajne infrastrukture do spalionice u Vinči – napomenuo je on dodajući da su to značajni i dugoročni projekti koje je nemoguće realizovati bez podrške države.