U BARAJEVU DO SADA VAKCINISANO 1.824 GRAĐANA! PREDSEDNIK OPŠTINE ADAMOVIĆ: Prioritet nam je zdravlje ljudi! (FOTO)

Naš najvažniji zadatak je da brinemo o zdravlju naših sugrađana i da se izborimo sa virusom. Obezbedili smo i kol centar preko kojeg stariji od 65 mogu da zatraže pomoć oko prijave ili prevoza, rekao je predsednik opštine Slobodan Adamović.

Na teritoriji opštine Barajevo na punktu koji je određen za imunizaciju do sada je vakcinisano 1.824 osobe, dok je opština prevezla od kuće do mesta za vakcinaciju sve sugrađane kojima je to bilo neophodno.

- Za nas je ovo najvažniji zadatak i prioritet nam je zdravlje naših sugradjana, da se izborimo sa virusom i nastavimo da živimo normalnim životom. Zahvalan sam lekarima i medicinskom osoblju Doma zdravlja "Dr Milorad Vlajković" koji pored drugih obaveza koje imaju, uspevaju da izvrše i ovaj posao imunizacije. Takođe, naš kol centar za pomoć sugrađanima starijim od 65 godina radi i volonteri su tu da pomognu svakome kome je potrebna pomoć oko prijave ili ukoliko je potrebno da se prevezu do mesta za vakcinaciju - izjavio je Adamović.