Posao u Vojnotehničkom institutu za stipendiste Ministarstva odbrane

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović uručio je danas sedam rešenja o prijemu u radni odnos u Vojnotehnički institut stipendistima Ministarstva odbrane. Stefanović je izrazio zadovoljstvo što ovi mladi ljudi dobijaju posao u svojoj struci i što će svojim znanjem i radom pomoći da vojska bude još jača i efikasnija.

- Namera nam je da jačamo Vojnotehnički institut i da ova renomirana ustanova dobije pažnju koju zaslužuje. Nažalost, od ustanove koja je nekada imala i do 1.400 zaposlenih, u nekim prethodnim decenijama došla je do veoma skromnog broja. Zato ćemo intenzivno raditi na povećanju broja zaposlenih, kao i povećanju njihovih plata i nastaviti sa isplatama stimulacija, i tako pokazati da se znanje i trud ovih ljudi cene i vrednuju – rekao je Stefanović.

On je istakao da prijemom prvih stipendista Ministarstva u radni odnos u ovu ustanovu, država pokazuje i da se zalaže da mladi ljudi nađu posao u svojoj zemlji i da uvažava njihovo znanje.

- Ovaj prijem je samo prvi deo. Planiramo da u narednih 30 dana zaposlimo još oko 80 mladih, a nadamo se da će ih do kraja godine biti ukupno 150, čime će Institut dobiti značajno pojačanje – naglasio je ministar Stefanović.

Govoreći o budućnosti koju mladi imaju u Vojnotehničkom institutu, ministar odbrane je podsetio i da su oni koji su radili, na primer, na projektu razvoja tenka M-84, upravo zahvaljujući svom znanju i radu, uspeli da kroz godišnju stimulaciju dobiju uz platu još oko 250.000 dinara.

- To pokazuje da se znanje i rad cene, ali hoćemo da to bude još značajnije, da i mladi istraživači koji se tek uključuju u rad ove najelitnije institucije u Ministarstvu odbrane, koja razvija nove sistema naoružanja i opreme, kao i njihove iskusnije kolege osete snažnu podršku svog ministarstva, svoje države, i to će biti vidljivo i ove i u narednim godinama – poručio je ministar Stefanović.

Među sedam stipendista koji su danas dobili posao je i Milan Vučković, koji će u Vojnotehničkom institutu biti zaposlen na mestu istraživača. Završio je vojnoindustrijsko inženjerstvo, zajednički smer na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Vojne akademije Univerziteta odbrane u Beogradu. Čast mu je, kako kaže, što je u roku završio studije i što je stekao uslov da dobije stipendiju Ministarstva odbrane.

- Vojnotehnički institut mi pruža mogućnost da se i dalje usavršavam i napredujem. Sada sam na doktorskim studijama na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu na smeru Mašinsko inženjerstvo i upravo će mi Vojnotehnički institut pružiti priliku da se i dalje usavršavam u oblasti kojom ću se baviti - rekao je Vučković.

Marijana Stalević, koja je takođe danas dobila rešenje o zaposlenju, završila je smer vojnoindustrijsko inženjerstvo i, kao i njen kolega Vučković, trenutno pohađa doktorske studije na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu. Ona ističe da joj je oduvek želja bila da radi u Vojnotehničkom institutu te dodaje da joj predstavlja veliko zadovoljstvo što je sa kolegama sa fakulteta dobila priliku da se zajedno usavršavaju u toj renomiranoj vojnoj ustanovi.

Vojnotehnički institut Ministarstva odbrane je institucija koja više od šest decenija gradi svoj identitet, ne samo u Srbiji već i inostranstvu. Formiran davne 1948. godine, Vojnotehnički institut je do danas razvio i u operativnu upotrebu Vojske Srbije uveo oko 1.300 sredstava naoružanja i vojne opreme.