SRPSKI METEOROLOG: U Evropu dolazi ciklon i donosi EKSTREMNE temperature – evo šta to znači za SRBIJU (FOTO)

Srpski meteorolog Đorđe Đurić objavio je na svom Fejsbuk profilu objavio je kakvo nas vreme očekuje narednih dana.

Kako je napisao, pred nama je period sa prolećnim vremenom, za vikend ponegde i preko 20°C.

U Srbiji u sredu nakon hladnog i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i osetno toplije u odnosu na prethodne dane. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

U četvrtak još toplije, uz maksimalne temperature od 14 do 18°C, u Beogradu do 16°C. Biće umereno oblačno, samo na krajnjem severu i severoistoku u toku jutra biće više oblačnosti, a ponegde se u ovim predelima očekuje i slaba kiša.

U petak i za vikend biće prisutna snažna aktivnost ciklona iznad Atlantskog okeana, a jedan od centara ciklona sa Atlantika će dospeti i do Nemačke. Pri takvoj sinoptičkoj situaciji, naše područje i Srbija nalaziće se u prednjem i toplom sektoru ciklona, pa će sa severa Afrike i sa Mediterana doći do priliva veoma tople vazdušne mase i to u vidu južnog strujanja.

Dakle, u petak i za vikend biće umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura biće od 15 do 20°C, za vikend ponegde i do 22°C. Nešto hladnije biće samo u Negotinskoj Krajini. Inače, maksimalne temperature krajem sedmice biće za 10 do 15 stepeni više od proseka za ovo doba godine.

I dok će ovaj ciklon južnim i jugoistočnim predelima Evrope i delovima zapadne Evrope donositi ekstremno toplo vreme, zbog snažnog jugozapadnog strujanja, uz temperature u našim predelima i u Srbiji i preko 20°C, istovremeno, u drugom delu ciklona očekuju se ledena severoistoična strujanja, pa se u Rusiji, u Skandinaviji, u oblasti Baltika, Skandinavije i centralne Evrope od severa Nemačke do Poljske očekuju veoma niske temperature od -15 do -5°C, uz obilni sneg. Ova ledena vazdušna masa prodraće i do Britanskih ostrva i doneti sneg sve do juga Engleske i Irske, uz pad temperatura na oko 0°C.

U nedelju će u većem delu Srbije duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata sa olujnim udarima. Košava će biti toplog karaktera, a upravo će fenski efekat južnih vetrova i doneti ekstremno visoke temperature. Najtoplije biće u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, a na području Beograda očekuje se oko 20°C.

Početkom i sredinom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno sa kišom, a ponedge će biti uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Doći će do priliva nešto svežije vazdušne mase sa severozapada, pa se očekuje manji pad temperature, ali će ostati i dalje veoma toplo za ovo doba godine, uz temperature oko i preko 15°C. U narednih 7 dana i minimalne jutarnje temperature biće visoke, tako da se više ne očekuju ni mrazevi, a minimalne jutarnje temperature biće ponegde i između 5 i 10°C.

Kako nas narednih 7 dana očekuje pravo prolećno vreme, snežni pokrivač će se u potpunosti otopiti do 1300-1400 metara nadmorske visine, pa će bez snežnog pokrivača ostati Zlatibor i mnoge druge niže planine. Iznad 1400-1500 metara nadmorske visine trenutno ima od 100 do 150 cm snežnog pokrivača. I na ovim visinama narednih dana očekuju se temperature iznad 0°C, uz naglo smanjenje snežnog pokrivača, a očekuje se da se snežni pokrivač na planinama iznad 1500 metara i na Kopaoniku smanji narednih 7 dana za oko pola metra. Ipak, i pored toga, očekuje se sasvim dovoljno snežnog pokrivača u ovim predelima i visina snega neće opasti na manje od 50 cm.

Prema trenutnim prognozama, najmanje narednih 7 do 8 dana bez jačeg zahlađenja i povratka zime.