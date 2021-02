CENA GORIVA IDE U NEBO! Barel u svetu nezadrživo raste, brinu i prognoze za jul, a sve to je i poruka za Srbiju

Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je u usponu, a kao glavni razlozi navode se delimičan oporavak privreda od posledica pandemije, kao i pridržavanje dogovora zemalja članica OPEC-a koje su utvrdile količine nafte koje će proizvoditi u narednom periodu.

Juče je severnomorska nafta Brent porasla za 1,30 dolara ili 2,3 odsto, na 57,65 dolara za barel, treći dan zaredom. Američka "laka" nafta WTI poskupela je za 1,25 dolara, takođe za 2,3 procenta, na 54,80 dolara po barelu. Stručnjaci predviđaju da će cena Brenta dostići 63 dolara do druge polovine ove godine i nastaviti rast do 65 dolara do prvog kvartala 2022. Takođe, Goldman Saks procenjuje da će severnomorska nafta već do jula ove godine stići do cene od 65 dolara za barel, što bi praktično bio skok od skoro 20 odsto.

Pored toga, na srpskom tržištu se očekuje i povećanje akciza na gorivo, pošto je Udruženje naftnih kompanija Srbije 12. januara saopštilo da bi akcize na derivate nafte mogle uskoro da budu uvećane za 1,3 odsto, jer su toliko zvanično porasle i cene u 2020. godini.

Sve ovo dovoljan je razlog za brigu srpskih vozača, koji očekuju da će u narednom periodu cene goriva u našoj zemlji ići naviše, u skladu sa skokom glavnih faktora koji utiču na formiranje cenovnika. Neizvesno je koliko bi to poskupljenje moglo da bude, ali dosadašnje iskustvo pokazuje da bi trebalo očekivati da litar bude skuplji bar za nekoliko dinara.

Ako cene nafte na svetskom tržištu u međuvremenu dostignu procenjene sume, to znači da bi gorivo moglo da bude još skuplje najesen, od septembra, kada se te cifre budu prelile na naše tržište.

Akcize i svetsko tržište

A litar bezolovnog benzina na srpskim pumpama danas se kreće oko 138 dinara, dok litar evrodizela košta oko 147 dinara. Ako dođe do uvećanja akciza za 0,7 do 0,9 dinara po litru, kako glasi računica Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), uz veći izdatak i za PDV, cena goriva bi samo po ovom osnovu mogla da poraste za oko jedan dinar po litru.

S druge strane, procene su da bi se i rast cene barela na svetskom tržištu vrlo brzo mogao preliti na cene u Srbiji. Preciznu računicu nije moguće izvesti, ali je poznato da se prelivanje dešava u roku od dva do tri meseca.

Iskustva pokazuju i da značajniji rast cene goriva na svetskom tržištu donosi i rast u Srbiji od bar nekoliko dinara.

Kada će početi primena novih akciza još uvek je neizvesno, jer nove akcize objavljuje vlada, kao i datum njihove primene. Na primer, prošle godine je primena novih akciza zbog pandemije odložena za 1. jul, ali su zato 2019. godine nove akcize objavljene krajem januara, a počele su da se primenjuju od 1. februara.

Nebojša Atanacković, suvlasnik jedne naftne kompanije, ističe da finalna cena goriva na pumpama dosta zavisi od cene sirove nafte, koja prilično oscilira.

"O nekoj dugoročnoj prognozi kretanja cena treba razmišljati tek kada prođe pandemija i kada se stabilizuje i privreda i saobraćaj, kada se život koliko-toliko vrati u normalu", ocenjuje naš sagovornik.