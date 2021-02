ODUZIMAĆE SE DOZVOLE? Razmatraće se promena Zakona o bezbednosti saobraćaja

U MUP-u ozbiljno razmatraju da se promeni Zakon o bezbednosti saobraćaja, kako bi saobraćajna policija mogla da oduzima vozila zbog nasilničke vožnje.

Povod za uvođenje ovako drastičnih kazni mogla bi da bude poražavajuća statistika prema kojoj je samo od 25. do 31. januara iz saobraćaja isključeno 38 vozača zbog nasilničke vožnje i 40 zbog vožnje pod dejstvom droge.

"Ozbiljno razmatramo ideju da kažnjavamo vinovnike nasilničke vožnje tako što ćemo im oduzimati vozila. To je možda i jedini način da im konačno stanemo na put. Pored toga, razmišljamo i da povećamo kaznu zatvora, novčane kazne i broj negativnih bodova", navode za u saobraćajnoj policiji.

Ova ideja, inače, postoji već sedam godina, ali do sada nije realizovana U nacrtu izmena Zakona o bezbednosti saobraćaja, 2014. godine, bilo je predloženo da se vozaču sa više od dva promila alkohola u krvi ili bez položenog vozačkog ispita oduzima vozilo. Ideja je bila i da se vozilo oduzima i ako osoba u prekršaju nije vlasnik automobila.

Taj predlog predviđao je da policija od vozača oduzima kola najpre privremeno, a po pravosnažnoj presudi i trajno. Oduzeta vozila bila bi prodavana na aukciji, a novac uplaćivan u Fond za bezbednost saobraćaja. Predlog tada nije usvojen u parlamentu, kao ni dve godine kasnije kada se ponovo govorilo o toj ideji, podseća Blic.Izmenama zakona 2018. godine uvedena je kazna zatvora za nasilničku vožnju, pa se zbog tog prekršaja vozač kažnjava sa 30 do 60 dana zatvora ili radom u javnom interesu od 240 do 360 sati, a u oba slučaja mora da plati od 120 do 140 hiljada dinara. Pored toga, oduzima mu se dozvola na najmanje devet meseci i dobija 15 kaznenih poena.

Ukoliko je prilikom nasilničke vožnje prouzrokovao saobraćajnu nezgodu, zatvorska kazna je 45 do 60 dana, društveno koristan rad 300 do 360 sati, a novčani deo se povećava na 130 do 150 hiljada dinara. Tada se dozvola oduzima na najmanje 10 meseci i dobija 17 negativnih poena.