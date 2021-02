Stefanović: Odluka o vojnom roku do kraja godine

Ministar odbrane Nebojša Stefanović izrazio je danas uverenje da će do kraja godine, nakon javne rasprave, biti mogućnost da se naša zemlja opredeli da li želi odmrzavanje redovnog služenja vojnog roka, i kakav model.

Stefanović je, upitan koliko bi državu koštalo ponovno uvođenje vojnog roka, kao i da li bi, ako se uvede, to važilo i za žene, kazao da u ovom trenutku model o kojem se raspravlja ne podrazumeva obavezu služenja vojnog roka za žene, ali da će one to moći da dobrovoljno čine.

Ministar je ukazao da je neka vrsta rasprave o odmrzavanju redovnog služenja vojnog roka u toku, i da Srbija o tome još nije donela odluku.

„Jedan od aspekata je i finansijski. Nije lako bez snažne ekonomije. Naša ekonomija jača, a time jača i moć naše zemlje“, istakao je on je on.

Vraćanje redovnog služenja vojnog roka koštalo oko osam miliajrdi dinara godišnje, što obuhvata sve od uniforme do smeštaja, istakao je Stefanović i dodao da bi toškovi bili nešto veći ako bi se opredeli da regruti dobiju platu koja bi bila značajnija od simbolične.

Takođe je kazao da bi neki ljudi sa određenim znanjem mogli služiti, na primer, i u specijalnim informatičkim jedinicama, da svojim znanjem doprinesu svojoj zemlji.

„ Na taj način neće niko doživeti da su par meseci navodno uzaludno proveli, kao što se stvaraju lažni stereotipi da se ide u vojsku da se peru toaleti i čisti lišće“; objasnio je on.

On je stakao da je nijedna vojska na svetu nema dovoljno novca da bi mogla da angažuje dovoljno inženjera, informatičara i druge u svojim redovima.

„Puno je složenih pitanja i zato se vodi javna rasprava. Generalštab će formirati svoj stav o svemu na kraju rasprave, a naravno i parlament », naglasio je Stefanović.