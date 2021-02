OTKRIVENE SVE SLOBINE TAJNE! Milošević se Žapcu hvalio kako je DIVLJAO KOLIMA PO KOŠUTNJAKU i kako su pokušali da ga ubiju HLOROM

Otkrio je da su mu Slobini telohranitelji pričali da je Milošević Miru slepo slušao i da ju je gledao kao u Boga.

Nebojša Tubić Žabac, kontroverzni biznismen jednom prilikom ispričao je o tome šta mu se poverio Slobodan Milošević.

- Zvao me Milošević jednom da mi se pohvali za koliko se sjurio kolima niz Košutnjak. I on je divljao kolima - počeo je svoju priču Žabac.

- Često je dolazio u Karađorđevo a to je blizu moje diskoteke. Tu ima neka vila Dijana. Ja došao jednom kod njega a ono neka frka, svi stoje mirno. Ja ga pitam - Šta je bilo?

- Pokušali su da me ubiju. Stavili su mnogo hlora u bazen -rekao mi je Milošević.

On je utripovao da su hteli da ga ubiju od tog hlora i isparavanja. I onda je smenio tu celu njegovu ekipu- ispričao je Žabac.

Otkrio je da su mu Slobini telohranitelji pričali da je Milošević Miru slepo slušao i da ju je gledao kao u Boga.

Ispričao je i jednu "anegdotu" koja se dogodila.

- Jednom se desilo - čuo se pucanj, uzbuna bila. Oni dođu da vide šta je a mali Marko se igrao s pištoljem i opalio.

O tome da Milošević nije dozvoljavao da mu se neko suprodstavi i da je odluke umeo da donese iznenada svedoče i događaji iz Dejtona.

Naime, američko rukovodstvo je preko Nebojše Vujovića poslalo Miloševiću nacrt sporazuma koji je predviđao široku autonomiju za Albance, izgradnju njihovih institucija koje su bili napustili, smanjivanje centralizovanog uticaja Beograda, ali je to rešenje podrazumevalo ostanak Kosova u okviru Srbije. Milošević je to odbio. Pre toga, niko nije imao hrabrosti da mu odnese dokument koji je Vujović prvo doneo ministru spoljnih poslova Milanu Milutinoviću koji ga je pogledao i rekao: “Je l‘ ti hoćeš da mene Sloba ubije? Idi, sam ga odnesi i sretno ti bilo”.

Nezahvalna dužnost pripala je Vujoviću, a kako je to izgledalo on plastično opisuje u knjizi.

- Milošević je pročitao dokument i ljutito ustao. Zatim je zgužvao papire i gađao me njima u glavu: ’Je l’ se oni to sa mnom zajebavaju? Pa šta oni misle, ko sam ja, kakvo Kosovo, to je unutrašnje pitanje Srbije, ne dolazi u obzir. Reci tim svojim vašingtonskim prijateljima da ne dolazi u obzir da se sa mnom zajebavaju. Jer ako se budu zajebavali, dobiće dobro zajebavanje!’”

Vujović je one zgužvane papire vratio američkom posredniku Barliju koji mu je rekao: “U redu, Nebojša, ja ću da informišem američku delegaciju... Samo mislim da je ovo možda propuštanje poslednje šanse da se situacija reši na uravnotežen, balansiran, opšteprihvatljiv način i da će nevolja tek da dođe”.