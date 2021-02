OBJAVLJENA PRECIZNA VREMENSKA PROGNOZA ZA FEBRUAR: Pred nama je OZBILJAN TEMPERATURNI ŠOK! Ono što sledi MNOGIMA SE NEĆE DOPASTI

Vikend nam donosi prolećno vreme i temperature iznad proseka za ovo doba godine. Međutim, već početkom naredne nedelje stiže zahlađenje, dok će živa u termometro dodatno da padne sredinom meseca.

- U nedelju za 10 do 15 stepeni više maksimalne temperature u odnosu na prosek za ovo doba godine. Lokalno se zbog ''fenskog efekta'' vetra očekuje i do 22 stepena. Sledeće sedmice veoma promenljivo, a očekuje se i zahlađenje, na početku sedmice u jesenjem, a krajem sedmice u zimskom obliku. Između ova dva zahlađenja očekuje se i kratkotrajno otopljenje - napisao je na svom Fejsbuk proflu meteorolog Đorđe Đurić.

Kako je objasnio, Srbija će za vikend biti pod uticajem još toplije vazdušne mase sa Mediterana i sa severa Afrike.



- Upravo se tokom vikenda pod uticajem snažne aktivnosti ciklona sa Atlantika i zapada Evrope, do naših predela u sklopu južnog strujanja očekuje priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike - napisao je Đurić.

Međutim, početkom nedelje stiže preokret i donosi padavine.

- U Srbiji u ponedeljak oblačno, na severu i zapadu i osetno svežije sa kišom, a na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom. Više padavina ujutro i pre podne, a krajem dana i tokom večeri kratkotrajni prestanak padavina. Maksimalna temperatura od 10 na severu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije.

Tako će u ponedeljak u glavnom gradu biti maksimalnih 14 stepeni, u Novom Sadu za stepen manje, dok u Nišu i Kragujevcu ostaje 17 stepeni, pokazuju podaci RHMZ-a.

Naredne sedmice se očekuju niže temperature za pet do sedam stepeni, ali je to i dalje iznad proseka za februar.

Na moguće zahlađenje ukazao je i Marko Čubrilo, profesor geografije iz Novog Sada i veliki zaljubljenik u meteorologiju.

- Oko 10. februara verovatno sledi prolazno zahlađenje uz jak severozapadni vetar, kišu, dok bi se snežna granica na kratko mogla spustiti na oko 500mnv, pa čak možda i niže te bi planine vratile deo otopljenog snega, dok bi neke nizije uz najhladniju opciju te promene mogle na kratko imati snežne padavine bez akumulacije - napisao je na svom Fejsbuk profilu Čubrilo.

Kako je naveo, temperatura bi na opala na vrednosti od 2 do 6 stepeni, što je i dalje iznad proseka ali je bliže njemu.

Prema njegovim rečima, trenutno deluje da već od 12. februara ponovo kreće priliv toplog vazduha, te prema sredini meseca ponovo može biti znatno toplije od proseka uz kišu povremeno.

On navodi da dugoročne projekcije vremena daju signal za moguće konkretnije zahlađenje u drugoj polovini meseca.

Ipak stiže prava zima?

Kako je napisao, modeli proračune vremena jako oscilju, ali posle 15. februara ili prema 20. februaru daju signal za period u kojem bi temperature bile ispod proseka za kraj februara.

- To zahlađenje bi moglo uslediti kao posledica razvijanja anticiklona nad Skandinavijom, kojeg dnevni proračun ECMWF-a počinje graditi oko 15. februara i njegovog retrogradnog pomeranja (od istoka za zapadu) prema Velikoj Britaniji. Hoće li se ova opcija i realizovati ostaje da se vidi, sve je to jako daleko i jasno je da će ova zima biti znatno toplija od proseka, čak i da do tog zahlađenaj uopšte i dođe - zaključio je Čubrilo.