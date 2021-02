Lutovac za Pink: Organizovani kriminal zadobio snažan udarac, sud ne sme da zakaže (VIDEO)

Komentarišući hapšenje Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevoja, ekonomista dr Zlatko Lutovac je ocenio da su prvi put posle dužeg vremena sve službe u zemlji radile kao jedno.

-Država je pokazala da niko nije jači od nje, da nije otvoren prozor koji lupa na promaju i da su se neke stvari promenile, da organizovani kriminal nije više dozvoljen. Sada je pitanje i morbidnosti tih mladih ljudi. Vidite šta su oni sve radili...kidali ljudska tela...šta je sve uticalo na njih da budu takvi

Lutovac je istakao da je organizovani kriminal u Srbiji dobio snažan udarac i da je sada bitno da sud ne zakaže.

- Mislim da su dokazi toliko jaki da će sud morati da ih osudi - naveo je Lutovac.

V.d. glavnog i odgovornog urednika lista "Alo" Vasilije Papović ističe da je Velja Nevolja bio strah i trepet i da ljudi nisu smeli ni da pričaju o njemu koliko je to što su radili bili strašno, posebno u tim navijačkim krugovima.

- Vidimo da je država odlučila da se obračuna sa Belivukom i njegovom bandom, a to u svakom slučaju treba podržati i sada je sve na tužilaštvu i državnim organima da se to istera do kraja. Džaba je sve i ranije je bilo hapšenja, pa se dešavalo da ti ljudi izađu na slobodu posle dva meseca jer u tužilaštvu imaju veze ili u policiji i važno je da sve to bude procesuirano, da se nađu dokazi za zločine. Ima nekoliko ubistava koja nisu rasvetljena - istakao je Papović.

- Kod Belivuka je nađena čak ljudska kost, što govori o strašnim razmerama brutalnosti. Sada je najbitnije da tužilaštvo i sud isteraju sve do kraja i da budu kažnjeni za dela koja su počinili - dodao je on.