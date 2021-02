EVO ZAŠTO BROJ OBOLELIH NE PADA: Mladi uporno posećuju OVO LEGLO ZARAZE i prenose virus na najstarije - UZMITE SE U PAMET!

Iako je razumljiva potreba za putovanjima, neophodno je da se strpimo.

Skijališta u Srbiji leglo su zaraze, pa se zbog velikog broja mladih koji se vraćaju sa zimovanja ponovo beleži porast novih slučajeva korone, upozoravaju lekari!

Do zaražavanja dolazi jer se ne vodi računa o zaštitnim merama na stazama gde su velike gužve, ali ni po kafićima, restoranima i ostalim objektima. Osim što se zaraze, veći je problem što po povratku ne ostaju u izolaciji, već odmah odlaze u kolektiv i u posetu starijim članovima porodice, kojima prenesu virus.

Nema opuštanja

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je jasno da su se ljudi uželeli putovanja, ali moramo da se strpimo jer broj novozaraženih ne pada.

- U poslednjih nekoliko dana primetan je porast broja pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Lekari su ustanovili da je došlo do porasta broja zaraženih starijih osoba koje su imale kontakta sa decom ili unucima koji su se vratili sa skijanja. Nema mesta za paniku, ali ne smemo bilo kojim nekontrolisanim potezom da ugrozimo sav trud i borbu protiv korone koju smo vodili dobro do sada. Zato apelujemo na građane da se još malo suzdrže od putovanja, naravno, i da se pridržavaju svih mera zaštite kako se ne bi zarazili - apeluje Đerlek.

Sa njim je saglasan i direktor Infektivne klinike dr Goran Stevanović. On kaže da sada nije momenat da se građani ponašaju neodgovorno jer se tako broj novoobolelih neće smanjivati u narednom periodu.

- Broj novozaraženih donekle jeste manji kada pogledamo neke mesece unazad. Ali još nemamo trend opadanja, već se danima održava stalni priliv pozitivnih i novoobolelih. Jedan deo njih je bio na nekom od skijališta, gde je došlo do zaražavanja. Mladi nakon skijanja imaju blaže oblike bolesti, dok njihovi stariji rođaci imaju teže slike. I to je najveći problem - objašnjava direktor Infektivne klinike, a onda apelovao na sve one građane koji su primili prvu dozu vakcine protiv korone:

- Oni ne smeju da misle da su zaštićeni, kao i da mogu "da bace maske". Moraju da čekaju da dobiju i drugu dozu. Vakcina postiže efekat 10 do 15 dana posle revakcine - ističe naš sagovornik.

Loša statistika

Da se i te kako vidi nepoštovanje mera i "opušteno" ponašanje građana, potvrđuju i najnoviji podaci Ministarstva zdravlja. Do juče u 15 sati u Srbiji je na kovid-19 testirano 12.047 osoba, a virus je registrovan kod 1.863. Procenat zaraženih u odnosu na testirane je 15,45 odsto, što je blagi porast u odnosu na prethodni dan. Nažalost, preminulo je još 14 naših građana.

- U bolnicama se trenutno leče 3.994 pacijenta, a na respiratoru je čak 138 obolelih sa teškom kliničkom slikom. Ukupan broj zaraženih u našoj zemlji od početka epidemije je 402.700 - kažu u Ministarstvu zdravlja.