U SRBIJI SE GRADI PRVI DIGITALNI AUTO-PUT: Sve informacije biće dostupne na LED EKRANIMA, a do kraja gradićemo čak OSAM saobraćajnica

U Srbiji do kraja godine predstoji realizacija mnogo važnih infrastrukturnih projekata, a među njima su, kako je danas najavio predsednik Vučić, osam auto-puteva i brzih saobraćajnica čija gradnja počinje tokom 2021. godine.

Očekuje se početak radova na izgradnji Fruškogorskog koridora, ali i da bi do kraja godine, najkasnije početkom sledeće, trebalo da počne izgradnja autoputa i brze saobraćajnice do Požarevca, zatim od tog grada do Velikog Gradišta, pa do Donjeg Milanovca.

Trenutno se radi autoput Kuzmin-Sremska Rača, Moravski koridor od Čačka preko Kruševca do Pojata, autoput Čačak-Požega, kao i autoput Ruma-Šabac-Loznica.

Među radovima koji predstoje su još dva važna autoputa, a to su Zrenjanin-Beograd i šumadijski koridor "Karađorđe", dok je u planu i gradnja deonice autoputa od Požege do Boljara ka Crnoj Gori, dugačka 107 km.

Prvi "digitalni auto-put"

Moravski koridor povezaće za četiri godine Čačak i Pojate, odnosno Koridor 10 i 11 u dužini od 112,3 kilometara, ali i sve telekomunikacione uređaje duž auto-puta i na taj način snabdeti vozače svim informacijama značajnim za bezbednost na putu. Sve potrebne informacije vozači će dobijati iz upravljačkog centra za kontrolu saobraćaja, a duž celog auto-puta imaće na raspolaganju i besplatan internet.

Putem LED ekrana duž auto-puta ili digitalnih radio uređaja u kolima, oni će tačno znati, između ostalog, da li ima vremenskih neprilika, zastoja, pešaka, bačenih predmeta, sudara vozila na auto-putu.

Za potrebe optičkog povezivanja planiranih naplatnih rampi, sadržaja na odmorištima i parkiralištima, promenjive saobraćajne signalizacije, baznih stanica mobilne telefonije u okviru samog auto-puta, na primer, na odmorištima, parkiralištima, naplatnim rampama ili u blizini saobraćajnih petlji, planirana je telekomunikaciona kablovska kanalizacija duž auto-puta, odnosno planiran je takozvani "digitalni koridor".

Prva deonica od Pojata do Kruševca trebalo bi da bude završena u toku 2022. godine.

Za auto-put Beograd-Zrenjanin 600 miliona evra



O izgradnji auto-puta od Beograda do Zrenjanina prvi put je bilo reči u martu 2019. godine, kada je predsednik Vučić najavio da bi gradnja trebalo da počne za manje od godinu dana. U novembru 2019. Vlada Srbije formirala je Radnu grupu za izgradnju auto-puta Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, koju treba da realizuje kineska Šandong Hajspid Grupa.

U januaru 2020. godine potpisan je Memorandum o razumevanju i izradi planske i tehničke dokumentacije za izgradnju auto-puta Beograd (Borča) - Zrenjanin - Novi Sad, sa kineskom kompanijom. Dužina auto-puta od petlje Borča do krajnje tačke na obilaznici oko Zrenjanina biće 58 kilometara, a od Zrenjanina do Novog Sada 45 kilometara. Procenjena vrednost izgradnje je oko 600 miliona evra.

Započeta gradnja

U decembru je započet i projekat auto-puta Ruma – Šabac i brza saobraćajnica Šabac – Loznica, ukupna dužine 77km.

Gradnja auto-puta Beograd-Sarajevo zvanično je počela krajem avgusta 2019. otvaranjem gradilišta na deonici Sremska Rača-Kuzmin dugačkoj oko 18 kilometara, čija je vrednost radova sa sve mostom preko Save 220 miliona evra. Rok za izgradnju je dve i po godine.

Gradi se i deonica Preljina-Požega, na auto-putu E-763, i brza saobraćajnica na deonici Iverak-Lajkovac, dugačka 18,3 km.

U planu i Šumadijski koridor

Auto-put "Vožd Karađorđe", takozvani Šumadijski koridor, biće ukupne dužine oko 220km. Ovaj projekat je u planu, a reč je o brzoj saobraćajnici sa po dve trake u oba smera, koja će povezati centralnu i istočnu Srbiju, i nosiće ime po vođi Prvog srpskog ustanka. Sa jedne strane će ići trasom Mladenovac – Orašac – Aranđelovac, sa druge Lazarevac - Aranđelovac gde će se spojiti, odakle će ići dalje ka Rači, Svilajncu, Despotovcu i Boru.

Ova saobraćajnica će imati direktnu vezu sa Koridorom 10, odnosno auto-putem Beograd - Niš, pošto će se sa njim ukrštati u zoni Markovca. Veza sa Koridorom 10 bi mogla biti ostvarena i u zoni Mladenovca, dok bi kod Lajkovca trebalo da se poveže i sa Koridorom 11, odnosno auto-putem "Miloš Veliki".

Brze saobraćajnice

Pored auto-puteva, najavljeni su i projekti brzih saobraćajnica - Fruškogorski koridor (47,7 km), Bački Breg-Sombor-Kikinda-granica sa Rumunijom (175 km), Slepčević-Pavlovića most (15 km), Kragujevac-Mrčajevci (33 km), petlja Požarevac-Golubac (70 km), Golubac-Donji Milanovac-Brza Palanka i Kladovo-Negotin (146 km) i Paraćin-Zaječar-Negotin (140 km).