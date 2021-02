PORUKA IZ KRIZNOG ŠTABA: Publika na meču Zvezda - Milan je prihvatljiva uz samo JEDAN uslov

Dr Tiodorović smatra da je potrebna distanca, jer će u suprotnom meč izazvati novi talas korona virusa.

Profesor dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa kazao je da bi dozvoljavanje publike na utakmici između Crvene zvezde i Milana bilo rizično.

On je objasnio da bi publika bila prihvatljiva ukoliko bi se obezbedila fizička distanca, međutim, sumnja da je to izvodljivo, a u suprotnom onda bi ovaj sportski događaj mogao da izazove novi talas korona virusa.

- Sigurno nam je potrebno sportskih aktivnosti. I ja spadam u one koji su se nekada bavili sportom, i podržavao sam ga i sada ga podržavam. I treba da se obezbede uslovi. Ali sada bi dopuštanje takve utamice sa 15.000, 20.000 gledalaca, iako je ovo važna utakmica ne samo za Crvenu zvezdu, već i za državu, bio veoma veliki rizik, koji bi mogao, ipak, da proizvede neki novi talas. Ako bi se obezbedilo da se drži distanca onda bi to bilo prihvatljivo, međutim, ja nisam siguran da bi to moglo da se obezbedi u potpunosti i zato je to veliki rizik - rekao je on.

Podsetimo, Zvezda dočekuje ekipu Milana 18. februara u okviru 1/16 finala Lige Evrope, a crveno-beli su već poručili da će pravo kupovine ulaznica imati najpre članovi kluba. Naravno, ukoliko se publika na stadionu odobri.