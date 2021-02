VIŠE OD POLA MILIONA GRAĐANA SE VAKCINISALO - Đerlek: Nisam očekivao ovako dobar odziv

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da se nadao, ali da nije očekivao toliko dobar odziv za vakcinaciju protiv kovid-19, kao što je bio u Srbiji, obzirom na to da su, kako kaže, antivakseri učinili sve da odziv ne bude takav.

Đerlek je rekao da su građani Srbije time pokazali veliku svest i shvatili da bez vakcine nemamo snage za borbu protiv korona virusa.

-Do sada je 522.000 građana primilo prvu dozu, oko 22.000 je revakcinisano, od četvrtka se nastavlja imunizacija još 500.000 ljudi. Nije dovoljno da se primi samo jedna doza, tek sedam dana nakon druge doze zaštita je do 95 odsto - rekao je Đerlek.

On je najavio da će biti otvoreno još više punktova za vakcinaciju i kaže da vakcina ne može da izazove infekciju, ali da se primanje druge doze odlaže, ukoliko se neko u međuvremenu razboli.

-Desi se da pacijent primi prvu dozu i posle nekoliko dana dobije simptome kovida 19. Nije to vakcina, vakcina ne može da izazove infekciju. U tom slučaju se odlaže druga doza dok se ne izleči. Ukoliko ne primi drugu dozu onda je zaštićenost samo 50 odsto - rekao je on.

Kako je rekao mešanje dve doze vakcine je nedopustivo i kaže da nakon godinu dana ili kasnije može da se primi neka druga infekcija, ali ne u ovoj fazi.

Đerlek ističe da ukoliko nastavimo ovim tempom sa vakcinacijom možemo za nekoliko meseci doći do 20 odsto imunizovanih ljudi. On kaže i da je dobro što je država odlučila da Torlaku vrati staru slavu, jer to radi ozbiljna zemlja, kao i da će se u Torlak i dalje ulagati.

-Važno je da imate svoju nacionalnu kuću gde će se vakcina proizvoditi. Neki su hteli da od Torlaka naprave gradsko građevinsko zemljište - kaže Đerlek i dodaje da proizvodnja vakcina nije jednostavna.

Govoreći o novim količinama vakcina, Đerlek je rekao da u februaru očekuje još 50.000 doza vakcine Sputnjik Ve, 90.000 Fajzerove vakcine i znatne količine kineske vakcine.

-To je velika stvar za Srbiju - zaključio je on.