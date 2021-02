Krizni štab će i danas analizirati epidemiološku situaciju u Srbiji.

Članovi Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa sastaće se danas u 10 sati Palati Srbija i održati još jednu sednicu, na kojoj će, najpre, kako to obično i biva, analizirati epidemijski situaciju.

Kako saznajemo, nema naznaka da može doći do popuštanja protivepidemijskih mera. Tome se najviše protivi medicinski deo štaba, a i oni su uvereni da i ostali članovi razmišljaju isto, s obzirom na to da je potrebno epidemiju držati pod kontrolom da bi se što više ljudi vakcinisalo.

Prof. dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član štaba rekao je juče da jedan od razloga koji govori da ne bi trebalo popuštati mere i to što se povećava broj prvih pregleda u kovid ambulantama, kao i da lepo vreme usled kojeg su se mnogi opustili može dovesti do blagog povećanja broja obolelih.

- Raste nam broj prvih pregleda u kovid ambulantama, i još se javljaju porodične infekcije. Ima celih zaraženih porodica. Usled ovog lepog vremena je došlo do većeg opuštanja u smislu da nisu poštovali svi sve mere - najmanje jedan i po, dva metra razdaljine napolju i nošenje maske i dezinfekcija ruku u zatvorenom prostoru. To nam može dati verovatno blagi porast ili održavanje situacije na ovom sadašnjem nivou - kazao je prof. d Tiodorović i dodao da se i dalje vidi da kovid bolnice imaju veliki broj pacijenata.

On je siguran da je ceo medicinski deo Kriznog štaba protiv popuštanja mera, a nada se da tako misle i ostali u štabu.

- Ovo je psihološki važan problem. Traje predugo. Održavanje situacije na ovom nivou je veoma bitno i zbog vakcinacije, važno je da imamo kontrolisanu situaciju sa trendom pada oboljevanja - kazao je on.

Prema rečima profesora Tiodorovića, moramo se i dalje pridržavati mera kako ne bi došlo do skoka jer nam je sada stabilnost po broju zaraženih bitna i zbog vakcinacije koja je u toku.

- Vakcinacija je u toku, a ljudi moraju da budu zdravi kada se vakcinišu, to je još jedan razlog. Objektivno gledajući, moramo se pridržavati mera koje će nam omogućiti da zadržimo koliko toliko povoljniju situaciju. Pa i ta utakmica koja je blizu, ona bi bila veliki podsticaj za povećanje broja obolelih. Mi smo sada imali jedan blagi talas koji je dao povećanje, a to je povratak ljudi sa zimovanja, škola je počela, sve je profunkcionisalo. Onda se to smirilo, ali još uvek nije broj povoljan kako bi trebalo da bude. Treba da se spustimo makar na trocifren broj i da budemo sigurniji da imamo opadajući trend, a mi to sada nemamo - kaže profesor Tiodorović.

Gojković: Predlažem povećanje publike u teatrima i bioskopima

Sa druge strane, potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, najavila je da će predložiti povećanje broja posetilaca u bioskopima i pozorištima.

- Sadržaji iz kulture su pomereni u večernje sate. Predložiću na novoj sednici Kriznog štaba da se omogući veće prisustvo publike u pozorištima i bioskopima, jer je veliki broj zaposlenih u kulturi u procesu vakcinacije, a u toj grupi su i scenski umetnici koji u pozorištima stvaraju sadržaj - kazala je Gojković na onlajn konferencije za medije

Na poslednjoj sednici 29. januara Krizni štab je odlučio da do daljeg ne popušta epidemiološke mere.

Mere koje su trenutno na snazi podrazumevaju da je radno vreme ugostiteljskih objekata i tržnih centara do 20 sati.

Ekonomski deo za duže radno vreme

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić juče je rekao da očekuje da će "radno vreme ugostiteljskih objekata biti produženo do 22 sata već sledeće nedelje" jer, kako je istakao, "u Srbiji se već sprovodi vakcinacija i nema dramatičnog skoka u broju zaraženih virusom korona".

- Nadam se da će se to desiti, jer mislim da je prošlo suviše vremena. Mi smo zemlja koja već vakciniše svoje stanovništvo i u kojoj nema dramatičnog skoka u broju zaraženih. Uspeli smo da nađemo meru između rada privrede i zaštite zdravlja i očekujem da će radno vreme biti produženo već sledeće nedelje - rekao je Vesić.

Naveo je da ovo nije samo zdravstvena, već i ekonomska i društvena kriza, te dodao da se ne mogu donositi samo mere koje imaju veze sa zdravljem.

- U sektoru usluga u Beogradu radi 40.000 ljudi i ti ljudi treba prime plate i izdržavaju svoje porodice. Prema tome, insistiraćemo da radno vreme bude produženo - rekao je Vesić.

