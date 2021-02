Od 2005. sam na TV Pink i svašta se dešavalo do sada. Ovo je prvi put da me moj otac pozvao telefonom i rekao „ovo shvati ozbiljno“. Nije mi bilo svejedno kada sam to čula od njega, kaže za Novo jutro novinarka Pink televizije Gordana Uzelac koja je ponovo na meti napada i pretnji, ovog puta na društvenim mrežama.

Vređanje, napadi i pretnje nalaze se u porukama koje je novinarka Uzelac dobila na svojim društevenim mrežama. Kaže da je na Tviteru to učestalije, ali sada su konkretne pretnje stigle i na druge mreže.

- Očigledno se nekada i nekome ne sviđa ono što vi pitate ili način na koji postavljate pitanja. Nažalost, radite samo svoj posao i onda ste na udaru nekome kome se to ne sviđa. Onda taj neko da sebi za pravo da uputi pretnje i uvrede – rekla je Uzelac i objasnila da je očigledno da su nekima zasmetala konkretna pitanja koja je postavila nedavno na jednoj od konferecncija za novinare.

- To je bila jedna obična konferencija i nije se rezlikovala od prethodnih. Postavila sam pitanja vezana za vakcinu i o nekima koji te vakcine kritikuju. Nakon tog pitanja sam dobila dve poruke. Jedna je bila uvredljva, a duga me je uplašila. U njoj je pisalo „nećeš još dugo“. Posle toga nisam imala dilemu, uz konsultacije sa svojim urednikom, odmah sam otišla da prijavim nadležnima. Otišla sam do odeljenja za Visoko-tehnološki kriminal. Znate kako, vi ne znate da li će taj neko ko stoji iza tog profila da ostane samo na rečima ili ne – objašnjava Uzelac.

Kako kaže, često se dešva da je napadaju na društvenim mrežama, pre svega na Tviteru, i da je svesna da su to posledice koje nosi njen posao, ali naglašva da ona upravo planira da ga nastavi da ga radi kao i do sada, profesionalno.

- Imam sve društvene mreže i kada sve to pročitam nije mi svejedno. Bukvalno je to silovanje. Da li sam uplašena, i jesam i nisam, ali jednostavno radim svoj posao. Oni mogu da pišu i da prete, ali ne mogu da nas zaustave da radimo, da pitamo i tražimo odgovore – doaje Uzelac.

Marketinški stručnak Nebojša Krstić kaže da se novinarski posao sveo na podeljenost i strane koje se podržavaju i da je to, za ovu profesiju, poražavajuće. Kako objašnavja, pojedni političari su uveli upravo tu praksu.

- Mislim da oni čak i ne slušaju pitanje, već se gleda sa kog ste medija. Kada vam preti pojedinac, to je za brigu i treba prijaviti, ali veći problem je kada vam takvu vrstu pretnji javno direktno ili indirektno upućuju neki političari i okaratkeriše nekog da nije navodno novinar. To je sagregacija novinara. To niko ne sme da radi ko želi da se bavi javnim poslom. Njihov posao je da se odgovara na pitanja svima – objašnjava Krstić koji smatra da se na taj način šalje poruka građanima.

On je osudio napade na Uzelac ističući da svako ko se bavi javnim poslom mora da da primer građanima i da pre svega ne dele novinare i ne napadaju tako javno.

- Najgore je što neki mediji to podržavaju. Naprotiv, ne smete da dozvolite da se ovo dešava... – ukazuje Krstić.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da pretnje na društvenim mrežama moraju da se shvate ozbiljno.

- Ovo društvo je postalo jako senzibilsano, pa se traži sloboda medija, koja već postoji. Tačno je da se u političkim borbama raspiruje ovakvo raspoloženje, ali ne sme da dođe do stigmatizacije novinara. Kada postane normalno da neko na društvenim mrežama tako olako šalje ove pretnje, ko zna šta dalje može da se desi. Kada neko dobije ovakve pretnje, on se oseća nelagodno osvrće se svuda oko sebe i nije mu prijatno na konferenicama za novinare – objašnjava Stanković.

Podsetio je na činjenicu da su novinarke TV Pink Gordana Uzelac i Mara Dragavić, pre tri godine, fizički napadnute od strene pristalica Dveri ispred zgrade televizije za koju rade.

- Goca Uzelac i Mara Dragović imaju, na žalost, jedno gorko iskusvo od pre par godina. Možda se namerno jedna od njih ponovo targetira. Na žalost, malo je novinara kao njih dve da doživi tako nešto, da ih neko napadne ispred svoje redkacije – kaže Stanković.

Uzelac je rekla da je dobila veliku podršku kolega, ali je ukazala na to da pojedini političari ipak ne reaguju baš svaki put kada je napadnuta neka novinarka.

- Dobila sam veliku prodršku svojih kolega i sa svoje televizije i još nekih medija. Ja se pitam samo gde je Marinika Tepić koja se protivi nasilju nad novinarkama – pita se Uzelac.

Na pitanje o atmosferi na konferecijama, Uzelac kaže da se oseća neprijatnost, a da su neke kolege promenile i kodeks ponašanja odmah čim su promenili i mediji za koji rade.

- Novinari nekih televizija nekako cokću kada mi postavljamo pitanja. Ne znam šta im se ne sviđa. Ja ne cokćem na njihova. Prestali su da se javljaju. Dok su radili na pojedinim televizijama javljali su se redovno, čim su prešli na te "nezavisne" onda su prestali – objašnjava Uzelac atmosferu u novinarskom svetu.