UPIS PRVAKA POČINJE NA VREME UPRKOS KORONI: Ovo je spisak koraka za mališane i roditelje

Upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine

Epidemiološka situacija korona virusa ove godine neće pomeriti upis dece u prvi razred, i on će za školsku 2021/2022. godinu početi u predviđenom terminu od 1. aprila, kažu za Telegraf.rs u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

- U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. U školskoj 2021/22. godini, upis u prvi razred obavezan je za svu decu rođenu od 1. marta 2014. do 28. februara 2015. godine - navode u Ministarstvu prosvete:

Iako je do početka upisa u prvi razred osnovne škole ostalo više od mesec i po dana, roditelji bi trebalo već da zakažu preglede u domovima zdravlja, koji su potrebni za dobijanje lekarskog uverenja.

Kako kažu u nadležnom ministarstvu, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, 66.864 dece stasalo je za upis u prvi razred osnovne škole u 2021/2022. godini, uz napomenu da će zvanični podaci RZS o obuhvatu dece biti poznati krajem aprila.

Koja deca se ove godine upisuju u prvi razred?

Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa zakonom. Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Kako roditelji prijavljuju u koju školu žele da im dete bude upisano?

- Roditelju ili drugom zakonskom zastupniku dece koja su stasala za upis u prvi razred osnovne škole omogućeno je da iskažu interesovanje za upis deteta u određenu školu i to ličnim odlaskom u školu ili elektronskim putem definišu datum upisa i testiranja deteta. Od školske 2020/2021. godine roditeljima je omogućeno da elektronskim putem definišu datum upisa deteta u određenu osnovnu školu na teritoriji Srbije preko Portala eUprava.

- Zahvaljujući elektronskoj usluzi eUpis roditelji ne donose dokumentaciju u školu, već se ona pribavlja po službenoj dužnosti elektronskim putem. Preko aplikacije eUpis izvršiće se povlačenje podataka o učeniku (izvod iz matične knjige rođenih, evidencije prebivališta i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu) i upis. Nakon upisa deteta u školu, istog dana, psiholog, odnosno pedagog škole vršiće ispitivanje deteta. Škole, odnosno roditelji će biti obaveštene od kada će navedena usluga biti dostupna - objašnjavaju u Ministarstvu prosvete.

Šta ako se želi škola na drugoj teritoriji

Škola se bira na teritoriji gde dete živi. Međutim, ako neko želi dete da upiše u ustanovu kojoj teritorijalno ne pripada, onda je zahtev trebalo toj školi da se podnese do 1. februara.

- Ako neko želi da upiše dete u školu kojoj teritorijalno dete ne pripada, onda može da izabere školu, podnošenjem zahteva toj izabranoj školi ali najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis. Škola je dužna da obavesti roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika o odluci po njihovom zahtevu za upis deteta van područja škole do 30. aprila tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis - kažu u Ministarstvu prosvete.

Pregledi i testiranja

- Ispitivanje deteta vrši psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standarnih postupaka i instrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Sadržaj dokumentacije o zdravstvenog pregleda dece uređeno je propisima koji su u nadležnosti Ministarstva zdravlja - navode u Ministarstvu prosvete.

Dokumenta za upis u osnovnu školu - Izvod iz matične knjige rođenih - Uverenje o pohađanju predškolskog programa - Dokaz o lekarskom pregledu deteta - Dokaz o prebivalištu roditelja

Sistematski pregled

Sistematski pregled je obavezan za svako dete koje se upisuje u prvi razred. On se obavlja kod pedijatra, koji na osnovu pregleda drugih specijalista određuje procenu zdravstvenog stanja deteta, i na osnovu toga izdaje potvrdu koja se prilaže prilikom upisa deteta u osnovnu školu.

Sistematski pregled dece pred upis u osnovnu školu se sastoji od pregleda otorinolaringologa, oftalmologa, fizijatra, logopeda, stomatologa, laboratorijske analize krvi i urina, provera vakcinalnog statusa i vakcinacija. Za sve ove preglede upute izdaje pedijatar kod kojeg se prvo odlazi, i dolazi nakon svih urađenih pregleda. Tada dete dobija vakcinu.

Tokom sistematskog pregleda proverava se i vakcinalni karton dece.

Šta ako dete nije primilo MMR vakcinu?

- Obavezna imunizacija dece i učenika kao i sadržaj o istoj uređeno je propisima u oblasti zdravlja. Škola je dužna da upiše svako dete sa područja škole - ističu u nadležnom Ministarstvu.