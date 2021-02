KOJE SU NEŽELJENE REAKCIJE NAKON VAKCINACIJE? Zelić za Pink: Sve što se dosad dešavalo se rešavalo u roku od nekoliko dana (VIDEO)

Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva govoreći o tome da je sinoć odobrena vakcina ''Sputnjik V'' za osobe starije od 60 godina, istakao je da je to sjajna vest te da Agencija za lekove sve što radi, radi na osnovu naučno potvrđenih činjenica i dokaza.

Kako kaže veliki broj građana se javljao, pitao kada će ona biti odobrena i dodaje da se sada to i desilo.

- Kao i za sve ostale serije vakcina, Agencija stoji iza kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti ove isporuke vakcina i one mogu sada da krenu da se primenjuju – naglasio je Zelić za Pink.

Govoreći o neželjenim reakcijama na vakcinu Zelić kaže da je to nešto što se može i očekivati.

- Svako od nas kada je otvorio bilo koje pakovanje leka je našao u uputstvu određene nus pojave koje se mogu desiti. Neke su retke, neke učestalije, ali ono što je bitno je to da nema nekih dugotrajnih hospitalizacija. Sve ovo što se dosad dešavalo se rešavalo u roku od nekoliko dana – kaže Zelić.

- Mi zaključno sa jučerašnjim danom imamo 261 slučaj prijave neželjenih reakcija, ali kada to uporedite sa 600.000 građana koji su primili vakcinu vidite da je to jako mali broj ljudi– dodao je on.

Kako kaže, građani su se najčešće žalili na temperaturu, bol na mestu primene, otok, bol u mišićima, zglobovima...