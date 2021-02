APEL AGENCIJE ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA: Oprez u vožnji za vreme praznika - OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA!

Agencija za bezbednost saobraćaja poziva sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju prilikom učešća u saobraćaju zbog povećanog obima vozila narednih dana, a pogotovu u periodu od petka (12.02.2021. godine) do utorka (16.02.2021. godine).

Za vreme vikenda i državnih praznika, u februaru, očekuje se povećan obim tranzitnog saobraćaja, u većoj meri biće prisutna putovanja na duže relacije, a pored toga najveći broj stanovnika odlazi na planine, u uslove saobraćaja koji i u povoljnim vremenskim prilikama mogu biti izazovni za upravljanje vozilom, te apelujemo da je potrebno adekvatno se pripremiti za putovanje i koristiti zimsku opremu.

Podsećamo da, u periodu od 1. novembra do 1. aprila, vozila moraju biti opremljena zimskom opremom ako se zbog vremenskih uslova na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

Zimska oprema motornih vozila podrazumeva posedovanje:

- pneumatika za zimsku upotrebu na svim točkovima vozila (dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku upotrebu ne sme biti manja od 4 mm);

- lance odnosno druge uređaje za povećanje trakcije na najmanje dva pogonska točka;

- dok za vozila vrsta M2, M3, N2 i N3 obavezni deo zimske opreme je i lopata, osim za vozila koja učestvuju u javnom gradskom prevozu.

U periodu državnih praznika, koji su „neradni“, manji je intenzitet lokalnih kretanja korišćenjem putničkih automobila, ali su zato u većoj meri prisutna putovanja na duže relacije, vožnja u noćnim uslovima i vožnja pod dejstvom alkohola.

Pored toga, u ovom periodu godine, posebno u jutarnjim i večernjim časovima, očekivana je pojava magle, dok su kolovozi pretežno vlažni i klizavi, pa je neophodan apel ka svim vozačima za oprez u saobraćaju i poštovanje saobraćajnih propisa u narednim danima.

Pored navedenog potrebno je imati u vidu da vremenska prognoza najavljuje vreme sa obilnijim snežnim padavinama i mrazom, te stoga skrećemo posebnu pažnju da se prilikom putovanja bira najtopliji deo dana kada su vremenski uslovi najpovoljniji, da se poštuju saobraćajni propisi, koristi zimska oprema i sistemi zaštite, a brzina prilagodi uslovima puta.

Očekuje se veća mobilnost pešaka u zonama tržnih centara, kao i u zonama planinskih i skijaških centara, te stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju na poseban oprez i međusobno razumevanje.

Pešacima savetujemo da prilikom kretanja, pogotovu u jutarnjim i večernjim satima, nose svetliju i uočljiviju odeću, budu oprezni u saobraćaju zbog nepovoljnih uslova usled vremenskih prilika, kao i da poštuju saobraćajne propise.

Veći obim tranzitnog saobraćaja i očekivanje većeg broja ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju na putevima i ulicama, u kombinaciji sa nepovoljnim vremenskim uslovima, ukazuje i na povećan rizik od nastanka opasnih situacija, a koje najčešće mogu dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda u kojima se ljudski životi dovode u opasnost.

Period vikenda i praznika često prati i opuštanje i konzumiranje alkohola.

Istraživanja koje sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja pokazuju da, u prethodnih pet godina u februaru mesecu na putevima u Republici Srbiji život izgubilo 165 lica, odnosno u proseku u februaru život izgubi 33 lica.

Prema istraživanjima period državnih praznika je period sa izraženim povećanjem broja poginulih i povređenih u saobraćaju u februaru u poslednjih pet godina. Potrebno je imati u vidu da se prethodnih godina preklapao period „kraja“ zimskog raspusta i period „završetka“ državnih praznika.

Prema podacima, u periodu od 2016. do 2020. godine, od 12.02. do 18.02. u saobraćaju je poginulo 40 lica i povređeno 1.434 lica, što znači da u ovom periodu u proseku oko 6 lica pogine i biva povređeno oko 205 lica svakog dana. Dogodilo se 2.994 saobraćajne nezgode, odnosno svakog dana u periodu od 12. do 18.02. dogodi se oko 428 saobraćajnih nezgoda.

Podaci ukazuju da se povećanje broja poginulih i povređenih lica u februaru beleži 12.02. (u periodu od 5 godina na ovaj dan je poginulo 9 lica), 14.02. (u periodu od 5 godina na ovaj dan je poginulo 9 lica) i 16.02. (u periodu od 5 godina na ovaj dan je poginulo 8 lica).

Neprilagođena brzina je prepoznata kao najčešći faktor nastanka saobraćajnih nezgoda sa poginulima i povređenima u posmatranom periodu. Pored neprilagođene brzine, kao uticajni faktori nastanka saobraćajnih nezgoda, zabeleženi su propusti vozača koji se odnose na nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, kao i propusti u vezi sa neustupanjem prvenstva prolaza definisanog znakom službenog lica, saobraćajnim znakom ili pravilima saobraćaja. Pored navedenih evidentiranih uticajnih faktora koji doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima, u ovim danima prepoznat je i alkohol, odnosno vozač pod uticajem alkohola u toku vožnje.

Pozivamo sve učesnike u saobraćaju na oprez i bezbedno ponašanje, vozače pozivamo da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima puta i postavljenim ograničenjima brzine, koriste sisteme zaštite u vozilu, kao i da ne upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola, te da vozila opreme neophodnom zimskom opremom.