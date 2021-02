Stefanović: Kosovo ne može da ima vojsku, stalnim izborima izbegavaju preuzete obaveze

Ministar odbrane Nebojša Stefanović ocenio je u intervjuu za Kosovo Onlajn da Priština, između ostalog, beskonačnim izbornim ciklusima i prebacivanjem odgovornosti pokušava da izbegne ispunjavanje preuzetih obaveza iz Briselskog sporazuma. Stefanović je posebno naglasio, da ne postoji nijedan međunarodni dokument koji dozvoljava Prištini transformaciju KBS u takozvanu vojsku.

Ministar je na početku razgovora istakao da je situacija u Kopnenoj zoni bezbednosti u ovom trenutku stabilna, jer naše bezbednosne snage svakodnevno rade na tome da bude tako. To naravno ne znači, dodao je, da nema izazova.

Šta su najveći izazovi, kakva je saradnja s Kforom?

Počev od toga da imate nestabilnu političku situaciju u našoj južnoj pokrajini, zbog prištinskih institucija koje kreairaju takvu klimu, do različitih kriminalnih radnji poput upada lica koja se ne libe da otvore vatru iz automatskog naoružanja i ugrožavaju tuđe živote zbog nelegalne seče šume. Tako da nije da nemamo svakodnevnog posla, imamo i to mnogo, ali baš zato što je angažovanje naše vojske i drugih snaga ogromno i ozbiljno, možemo da kažemo da je stanje stabilno.

Što se tiče saradnje sa Kforom nje mora biti. Oni su po Rezoluciji 1244 jedine snage bezbednosti, odnosno vojska, koja se može naći na teritoriji naše južne pokrajine, i koja garantuje bezbednost za Srbe, što je ono što je nama važno. Zato sam nedavno i razgovarao sa novim komandantom Kfora generalom Federićijem i izrazio našu zabrinutost, jer se u poslednjih nekoliko godina značajno povećao, i to prema izvorima OEBS, broj incidenata prema srpskom stanovništvu, i napada i drugih oblika ugrožavanje njihove bezbednosti. Očekujemo da Kfor radi svoj posao i zaštiti Srbe i njihova prava, kao i naše svetinje. Zato nam je i važna stalna koordinacija Vojske Srbije i Kfora i u zajedničkim patrolama u Kopnenoj zoni bezbednosti, ali prvenstveno kada dođe do podizanja tenzija na Kosovu i Metohiji, kada se plašimo za srpsko stanovništvo. Kfor je jedini garant da neće biti bilo kakvog novog pogroma i zverstava, zato je važno da sa njima imamo što bolju saradnju i neprestanu komunikaciju.

Kakva je ukupna opremljenost Vojske Srbije?

Politika predsednika Vučića, koji je bio i ministar odbrane od 2012. godine, jeste jačanje naše vojske. Ona mora da bude snažna i moderno opremljena, jer ne možete imati jaku i ozbiljnu vojsku koja nema u svom sastavu oruđa, vazduhoplove, tehniku i oružje koji prate svetske trendove. Mi naravno ne ulazimo u bilo kakvu trku u naoružavanju, mi samo planski vršimo opremanje naše vojske da bi ona bila ozbiljna i da bi bila respektabilna sila, ali sa ciljem da zaštitimo svoju teritoriju, da budemo garant stabilnosti i da nikoga ne ugrožavamo.

To je naš zadatak i zbog toga investiramo i u novu opremu, naoružanje, balističku zaštitu, bespilotne letelice, modernizaciju aviona, kubove. Ono što je takođe važno je i investicija u ljude. Trudimo se da povećavamo plate vojnicima, hoćemo da osete brigu svoje države o njima, jer rade težak I složen posao. Ulažemo u vojsku koja je garant i stabilnosti i bezbednosti građana Srbije. Nastavićemo da se ozbiljno i odgovorno ponašamo kako bi i naš region bio što stabilniji.

Koji su najveći bezbednosni izazovi po Srbiju?

Svakako da je i u ovom trenutku Kosovo i Metohija ključni bezbednosni izazov za našu zemlju. Trudimo se da se izborimo svim diplomatskim sredstvima da Srbi na KiM budu bezbedni i sigurni i da u tome nikada ne popuštamo. Tu su i migratorni tokovi, koji jednim delom prolaze kroz našu južnu pokrajinu, ali smo svakako zabrinuti prvenstveno zbog sveukupne poltičke situacije u južnoj pokrajini, jer prištinske institucije nisu dorasle niti su kadre da obezbede normalan život niti za Srbe i za Albance.

Mi redovno u komunikaciji i sa predstavnicima EU i drugim silama ukazujemo na to šta se sve tamo dešava i zbog čega je to jedan višestruk bezbednosni izazov. Naravno, tu su i potencijalni terotistički napadi i zabrinutost zbog velikog broja povratnika sa stranih ratišta na teritoriju Kosova i Metohije, o čemu su govorile i međunarodne organizacije, a koji su potencijalna pretnja i za bezbednost regiona, ali i šire. Zbog toga insistiramo i u saradnji sa Kforom da se takvi ljudi uvek moraju držati na oku.

Iz Prištine se čuju negativni komentari na naoružavanje Srbije, a ide se i do toga da Beograd pokazuje agresiju. A sa druge strane uporno najavljuju formiranje Vojske Kosova…

To je potpuno besmisleno! Po Rezoluciji 1244 i svim drugim međunarodnim aktima, na Kosovu i Metohiji osim Kfora ne može postojati bilo kakva druga vojska. A prištinske institucije se uporno trude da izvrše transformaciju takozvanih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku, na šta nemaju pravo i mi to ukazujemo svim međunarodnim partnerima da oni nemaju pravo da to rade. A na takav način mogu samo dalje da ugroze bezbednost Srba.

Srbija je više puta pokazala da je delovanje naše vojske usmereno na odvraćanja od bilo kakve agresije i očuvanje stabilnosti i bezbednosti. Ti komentari o našoj agresiju su u političke svrhe i albanski političari njima pokušavaju da leče frustracije, jer vide da Srbija ekonomski jača i da je zahvaljujući predsedniku Vučiću Srbija danas snažna i poštovana država u svetu, koja ima i ozbiljnu i respektabilnu vojsku. Ali ne čudi me bilo kakav komentar od strane prištinskih institucija, jer oni prosto nisu kadri da na našoj teritoriji, nad kojom imaju privremenu nadležnost, osiguraju niti bezbednost stanovništvu niti iole pristojan život.

Ponovo su izbori na Kosovu, postoje komentari da se neki procesi tamo dešavaju i smišljeno u smislu odlaganja dijaloga i nesprovođenja potpisanog Sporazuma.

Ubeđen sam da jeste smišljeno, zato što se pronalaze svi mogući razlozi već godinama, od kako je Briselski sporazum potpisan, za neispunjavanje obaveza koje su preuzeli i potpisali. Nažalost, garant tog sporazuma je EU. I EU nemo posmatra da imamo sporazum iz kojeg Priština nije ispunila nijednu obavezu.

Onda pokušavaju da beskonačnim izbornim ciklusima i prebacivanjem odgovornosti izbegnu da na odgovoran i ozbiljan način razgovaraju o ovim temama, koje su važne za Srbe. Ali i da na svaki mogući način ostvare one ciljeve koji su zabranjeni svim međunarodnim dokumentima i u potpunoj suprotnosti sa Rezolucijom 1244, a da ne govorim da se tokom svih ovih izbornih ciklusa, uvek javljaju povišene tenzije i bezbednosne pretnje, pre svega za Srbe. Važno je da i na ovim izborima građani razumeju koliko je važna podrška Srpskoj listi, koliko je važan svaki glas i da srpski narod bude jedinstven na KiM, da ne dozvoli da bude majorizovan i da se njegov glas ne čuje.

“Global Fajerpauer” rangirao je Srbiju kao najaču vojnu silu među zemljama bivše Jugoslavije, a na globalnom planu kao 61. zemlju. Koliki je to uspeh za Srbiju?

U prethodnom periodu to nije bilo tako, 2010. i 2011. niti su nas svrstavali u najače od država bivše Jugoslavije, niti smo se tako dobro kotirali u svetu. Reč je o ozbiljnoj metodologiji, koja ne poredi samo broj tenkova ili vojnika, već desetine pokazatelja, od opreme, tehnike, do ekonomske snage zemlje i njenih izdvajanja za vojsku.

Predsednik Vučič nam je dao zadatak da jačamo vojsku i kroz nabavke, opremanje iz domaće industrije, modernizacije i naravno ulaganje u same vojnike. Prosto, mi moramo kao vojno neutralna zemlja da imamo dovoljno snažnu vojsku koja je je garant jake Srbije. I mi ćemo nastaviti sa njenim jačanjem, da bi odvratili svakog makar i od pomisli da može da ugrozi sigurnost naše zemlje.