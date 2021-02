- Neke evropske vlade obraćaju se Kini za vakcinu protiv kovida jer EU posrće u procesu nabavke cepiva, a proizvođači sa Zapada ometaju borbu kontinenta protiv pandemije - navodi poznati magazin u tekstu pod naslovom "Kina kovid diplomatijom širi svoj uticaj u Evropi".

Trend bi prema navodima magazina mogao da poveća uticaj Kine u Evropi, a Peking se pokazao kao pouzdan saveznik u borbi protiv koronavirusa koji je prvi put i otkriven na tlu Kine.

Serbia’s successful use of Chinese Covid-19 shots has inspired other European nations to seek Beijing’s assistance in fighting the pandemic https://t.co/KQGEVQQt9i