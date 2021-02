Radno vreme na Dan državnosti: Vakcinacija se ne stopira, evo šta će raditi, a šta je sve ZATVORENO

Ove godine za Dan državnosti mnogi će pratkično imati spojena četiri neradna dana - ide vikend pa se onda ne radi još dva dna, u ponedeljak i utorak, a evo kako će biti radno vreme tih prazničnih dana u prestonici.

Tržni centri, marketi, kafići i restorani

Tržni centri kao i ostali trgovinski i ugostiteljski objekti u Srbiji neće menjati svoje radno vreme tokom ovih praznika, odnosno i ovih dana radiće uobičajeno. Tržni centri, restorani i kafići do 20 časova, a prehrambene prodavnice do 21, kako je inače propisano epidemiološkim merama.

Pijace

Sve zelene pijace koje su u sastavu Javkog komunalnog preduzeća, tokom praznika Dana državnosti radiće po svom uobičajenom radnom vremenu, osim otvorenog tržnog centara poznatijem kao Buvljak koji ponedeljkom inače ne radi, dok će u utorak, 16 februara raditi u skladu sa zimskim režimom od 8 do 16 časova.

Pošte

U ponedeljak i utorak pored Glavne pošte u Takovskoj 2, koja će raditi uobičajeno 24 časa, u Beogradu će za ova dva dana raditi još i pošte u tržnim centrima i druge dežurne pošte, kao i one na graničnim i administrativnim prelazima – ukupno 73 pošte u Srbiji.Po neizmenjenom radnom vremenu radiće pošte na graničnim i administrativnim prelazima – non-stop, a pošta na Gradini od 7.30 do 18.30 časova i pošta na Čukarki – od 7 do 18.30 časova. Spisak i radno vreme dežurnih pošta nalazi se na zvaničnom sajtu Pošte Srbije.

Banke

Tokom praznika one će biti zatvorene, osim filijala koje se nalaze u tržnim centrima, one će raditi po uobičajenom radnom vremenu.

Parking servis

JKP „Parking servis” Beograd obaveštava korisnike svojih usluga da u ponedeljak i utorak, 15. i 16. februara 2021. godine, neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije. Tokom predstojećeg praznika, biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa u ulicama Takovska br. 31 i Mileševska br. 51.

Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvoreni za vreme praznika i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za prenos vozila.Od srede, 17. februara 2021. godine, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.

Vakcinacija

Proces vakcinacije odvijaće se po unapred utvrđenom planu, bez prekida i tokom predstojećih državnih praznika i to za davanje i prve i druge doze.Druga doza vakcine daje se nakon tri nedelje, a građani će dan ranije biti obavešteni SMS porukom o terminu i mestu revankcinacije. Izuzetno je važno da se svi građani pridržavaju vremena vakcinacije i nikako ne propuste svoj zakazani termin. Građani koji se još uvek nisu prijavili za vakcinaciju to mogu učiniti i dalje na portalu eUprave ili pozivom na telefon 0800 222 334 svakoga dana od 8 do 20 časova.

Apoteke

Dežurne apoteke koje inače rade 24 časa biće otvorene i tokom praznika, a većina privatnih apoteka radiće po uobičajenom radnom vremenu i tokom praznika.

Gradski prevoz

Javni gradski prevoz će od subote do ponedeljka funkcionisati po nedeljnom redu vožnje, što znači da se treba pripremiti na nešto duže čekanje autobusa, tramvaja i trolejbusa nego što smo navikli.