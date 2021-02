POZVALA POLICIJU I NARUČILA PICU! Ovako je svojoj majci SPASILA ŽIVOT, napadač je odmah uhapšen - evo o čemu se radi!

Policajci u Oregon situju, u Ohaju, pohvalili su ovu ženu i način na koji razmišlja, što je dovelo do toga da napadač bude uhapšen.

Žena koja je bila svedok nasilja u porodici uspela je da alarmira policiju, a da to počinilac uopše nije primetio. Ona je to uradila praveći se da naručuje picu.Policajci u Oregon situju, u Ohaju, pohvalili su ovu ženu i način na koji razmišlja, što je dovelo do toga da napadač bude uhapšen, piše BBC

Neimenovana žena je rekla da je u tom trenutku njena majka bila napadnuta. Slična taktika jeste poznata godinama, ali se skoro nikada nije pokazala kao zaista efikasna.

Zvaničnici su ranije upozorili da nije garantovano da ova strategija može da upali, jer dispečeri nisu trenirani da prepoznaju da je poziv za dostavu zapravo poziv upomoć.

Dispečer koji se javio na ovaj poziv Tim Tenejk rekao je za lokalnu stanicu 13 ABC da je prvo pomislio da je žena pogrešila broj.Kada je ona insistirala na tome da je dobila pravi broj, shvatio je šta se događa, delimično i zato što je o tome ranije čuo priče.

- Vidite tako nešto na Fejsbuku, ali to nije nešto za šta je neko obučavan. Drugi dispečeri sa kojima sam razgovarao se ne bi uhvatili za ovo. Rekli su mi da ne bi - naveo je on.

Evo kako je tekao telefonski razgovor.

Tenejk: Oregon 911

Žena: Želela bih da naručim picu na adresu..

Tenejk: Pozvali ste 911 da naručite picu?

Žena: Uh, da. Stan...

Tenejk: Pogrešili ste broj.

Žena: Ne, ne, ne. Ne razumete.

Tenejk: Shvatam sad.

Tokom razgovora je žena na kreativan način objasnila Tenejku, kratko odgovarajući sa da i ne, u kolikoj su opasnosti ona i njena majka.

Tenejk: Da li je drugi muškarav i dalje tu?

Žena: Da, treba mi velika pica.

Tenejk: Dobro. Treba li vam lekar?

Žena: Ne. Sa feferonama.

Odakle potiče ova ideja?

Nije zapravo tačno poznato odakle je potekla ideja, ali je sličan scenario korišćen 2010. godine u kampanji Norveško udruženje za utočište žena.Četiri godine kasnije, u maju 2014. jedan korisnik na sajtu Redit, koji je tvrdio da je dispečer, napisao kako je žrtva nasilja u porodici zvala da naruči picu. Kako se navodi, razgovor je počeo "prilično glupo, ali je zapravo bio veoma ozbiljan".

Nekoliko meseci kasnije nekoliko portala prenelo je vest o ovoj objavi na Reditu, a 2015. je sve pretvoreno u reklamu koja se emitovala tokom Superboula.Potom su se pojavile tvrdnje da se dispečeri obučavaju da prepoznaju poziv u opasnosti, ali je to negirano zvanično prošle godine.

Kristofer Karver iz Nacionalnog udruženja za brojeve u hitnim slučajevima rekao je za AP da policija nije istrenirana za specifične kodne reči i scenarija.

NISI SAMA, PRIJAVI NASILJE!

Autonomni ženski centar

0800 100 007 - Radnim danima od 10h do 20h Ovaj poziv i usluga su besplatni. Razgovori na SOS telefonu mogu biti anonimni

Telefon za pravnu podršku (011 26 56 178) je dostupan svakog radnog dana prepodne od 10h do 12h, kao i poslepodne ponedeljkom, utorkom i sredom od 17h do 20h i četvrtkom od 18h do 20h.

Policija

Hitni pozivi 192, Prijava nasilja u porodici 0800-100-600

Zdravstvena zaštita

Hitna pomoć 194, Klinički centar Srbije, 3618-444, 3617-777Pasterova 2, Beograd

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća - 0800 011 011 besplatan poziv radnim danima 10-19h