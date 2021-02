Popović: Prva faza u proizvodnj ruske vakcine za tri meseca

Ministar inovacija u Vladi Srbije Nenad Popović izjavio je jutros da očekuje da prva faza u proizvodnji ruske vakcine Sputnjik V u Srbiji počne za tri meseca.

Popović je preciziao da će prva faza obuhvatati transport iz Rusije, punjenje, pakovanje i distribuciju vakcine.

Kada je reč o drugoj fazi proizvodnje, osnosno o punom ciklusu proizvodnje, on bi mogao da počne do kraja godine, naveo je Popović.

On je objasnio da je za to potrebna nabavka najbolje opreme koja bi zadovoljavala najviše standarde za proizvodnju vakcina i dodao da i Rusija tu opremu uvozi iz Nemačke i Francuske i da se sada na tu opremu čeka mnogo duže.

Popović je istakao da je rad na pokretanju proizvodnje Sputnjika V u Srbiji direktan rezultat razgovora predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina i da je predsednik Vučić dao nalog da se sve uradi po tom pitanju.

-Borićemo se i verujemo da ćemo do kraja godine imati punu proizvodnju ruske vakcine - istakao je Popović. On je ukazao da je Srbija do sada u Evropi dobila najviše vakcina iz Rusije i da bi mogla da bude prva u Evropi koja proizvodi tu vakcinu.