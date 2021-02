Za ovu borbu protiv organizovanog kriminala, pre svega je zaslužan predsednik Srbije Aleksandar Vučić, napad na njega Srbiju bi povukao u haos i nestabilnost, rekao je ministar policije Aleksandar Vulin, gostujući na TV VESTI.

Ministar Vulin je govorio o tome ko je sve bio meta organizovanog kriminala u Srbiji.

Vulin je rekao da je za ovu borbu pre svega zaslužan predsednik Srbije i kaže da bi napad na njega Srbiju povukao u haos i nestabilnost.

Kako kaže, saznali su da je veoma moguće da Vučić može biti fizički ugrožen na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji.

"Veoma je prostran prostor i lako je doći do njega ukoliko neko ima zlu nameru", rekao je Vulin.

Kako kaže, savetovao ga je da te veče ne izlazi ili da se odloži manifestacija.

"Svako od nas se radovao toj manifestaciji ali su postojale operativne informacije da mu život može biti ugrožen, ali on nije hteo da se to odlaže. On nas je poslao da podignemo bezbednost na najivši nivo i da se nadamo da će to biti dovoljno", rekao je Vulin.

Kako kaže, opasnost kada je u pitanju predsednik Vučić nije prošla.

Komentarišući to kako region reaguje na ovu borbu, ističe da kriminal ne poznaje granice i da oni sarađuju.

"Darko Elez i Belivuk MIljković jesu povezani slučajevi, oni su planirali da osnuju savezništvo i to bi bila ozbiljna stvar. Morali smo prvo da rešimo Eleza, njegov kriminalni klan, a zatim i Belivuk klan. Oni nisu smeni da budu u isto vreme na istom prostoru", rekao je Vulin.

Kako kaže, Zvicer je takođe ozbiljan kriminalac za koga se smatra da prati kretanje droge za Kavački klan.

"Sve što je pokrenuto mora da ima logičan sudski završetak. Sklonjeni su glavni akteri, ali ove kriminalne mreže su i dalje predmet naših ogleda", rekao je Vulin.

Ministar ističe da policija prikupi ono što smatra dokazima, zatim to poredaje nadležnom tužiocu koji odlučuje da li imamo predmet ili ne...

"Policija i BIA su tu da pitaju, saznaju i da predlože", kaže Vulin.

Kako kaže, saradnja MUP-a i BIA je krucijalna i daje rezultate. Ističe da svi rade zajedno i da su i u trenutku hapšenja svi bili zajedno, kao i da su o svakom koraku obaveštavali predsednika Vučića.

Ministar je komentarisao i pokušaj ubistva predsednika Vučića u Srebrenici i rekao da smatra da to što nema još uvek odgovora na to ne bi smelo da prođe tek tako.

Vulin je komentarišući prisluškivanje predsednika Vučića i njegove porodice, rekao da su dokazi prikupljeni i da su predati tužiocu.

"Dokazali smo da je bilo nelegalnog prisluškivanja. Predali smo sve dokaze, sve što smatramo dokazima. A tužilac ima apsolutno pravo da odluči i traži da mu se eventualno nešto dopuni i da se još neko sasluša", rekao je Vulin.

Vulin kaže da svaki grad u Srbiji ima pravo da bude bezbedan i siguran. On ističe da organizovanog kriminala ne može biti bez zaštite nekoga ko je važan u državnom aparatu.

"Njih je uvek bilo i uvek će ih i biti, ali je pitanje samo na kom su mestu i to ćemo istražiti", rekao je Vulin i rekao da će svako ko ima kontakt sa kriminalcem, ne prijavljeni kontakt, biti kažnjen.

Kako kaže, svaka informacija mora da bude dokumentovana, kao i izvor, a kako kaže, ako je izvor zaštićen, takođe se zna ko može time da se bavi i kako.

Vulin je rekao da smo sada, nakon hapšenja ovog klana dosta bezbediji, ali i istakao da je Srbija statistički bezbedna zemlja.

Ističe da smo bezbedniji od većine zemalja i u okruženju i u Evropi.

"Statistika je jedno, a osećaj koji čovek ima je nešto sasvim drugo. Razbiti ovaj kriminalni klan je nešto što je i u Evropskim razmerama veoma važno, ali je takođe važno da se borimo i sa uličnim kriminalom, kriminalom koji pogađa čoveka svaki dan", rekao je Vulin.

Autor: A. A.