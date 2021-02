DETALJNO UPUTSTVO ZA UPIS ĐAKA PRVAKA U ŠKOLU: Roditelji pripremite se, OVO SIGURNO NISTE ZNALI!

Upis prvaka počinje od 1. aprila, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u školske klupe će od 1. septembra sesti 66.864 učenika prvog razreda, izjavbio je danas pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić.

On je rekao da je procedura upisa dece u školu olakšana poslednje dve-tri godine, jer roditelji ne moraju više da prikupljaju i podnose dokumentaciju, već se sve to danas obavlja elektronski.

Škole elektronski povlače izvod iz matične knjige rođenih, prebavalište deteta, obavljen lekarski pregled.

-Za roditelje je značajno da ukoliko žele da dete upišu u školu kojoj teritorijalno ne pripadaju u obavezi su da do 1. februara podnesu zahtev u željenoj školi, a škola je u obavezi da do 30. aprila odgovori na zahtev roditelja, da li imaju kapacitete i mesta za to - rekao je Pašić.

On je pozvao roditelje da krenu na vreme sa lekarskim pregledom, da se obrate izabranom pedijatru koji će ih uputiti koje su to još procedure koje moraju da se obave - pregled kod fizijatra, oftalmologa.

Sistematski pregled se može obaviti i u privatnoj praksi, ali je neophodno da roditelji kada dođe na upis sa detetom donese dokaz da su obavili lekarski pregled.

Upitan šta je sa decom koja nisu primila obavezne vakcine, Pašić je rekao da se oni, u skladu sa zakonom, ne mogu upisati u školu.

-Pedijatar će obavestiti roditelje i uputiti ih da se obavi vakcinacija. Takva je zakonska procedura i Pravilnik o imunizaciji koji se u našoj zemlji sprovodi - naveo je Pašić.

U prvi razred polaze deca rođena od 1. marta 2014. godine do 28. februara 2015. godine. U školu mogu da krenu i deca mlađa od šest i po godina, ali se može desiti da i mališanima od sedam godina upis bude odložen.

To procenjuje stručni saradnici u školi - psiholog ili pedagog koji proveravaju spremnost dece za polazak u školu.