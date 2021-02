Za 10 dana vakcinisano je 18 miliona Jugoslovena: Svetom su harale variola vera, kuga, polio... a svaki put smo se borili ISTIM ORUŽJEM!

Kroz istoriju, zarazne bolesti uzrokovane virusima i bakterijama kosile su živote miliona ljudi. Danas se svi pitamo ima li kraja koroni i kad ćemo živeti "normalno". Istraživali smo kako su okončavane epidemije.

Do sada je zabeleženo više od 102 miliona obolelih od virusa korona, a čak više od 2,2 miliona ljudi je izgubilo bitku s ovom bolešću.

Premda se pre samo dva meseca nije videlo svetlo na kraju tunela, danas tokom vakcinacije protiv korone korak smo bliže ka "starom, normalnom" životu.

Iako je savremenu civilizaciju zatekla pandemija, u prošlosti su zapisane mnoge koje su masovno sejale smrt. U nastavku donosimo pregled najmasovnijih pandemija koje su pogodile čovečanstvo od ranih dana, kao i načine na koje su zaustavljane.

Pandemije gripa



Sezonske epidemije gripa danas su uobičajena stvar, ali infektolog prof. dr Dragan Delić kaže da su od 1580. do sada bile čak 32 pandemije gripa.

- U tim pandemijama obično se inficiralo od 15 do 35 odsto svetske populacije. Ni u jednoj od tih pandemija nije bilo mogućnosti prevencije u smislu vakcina, niti je bilo antivirusnih lekova. Jednostavno, pandemije su gubile na intenzitetu što se više ljudi inficiralo - objašnjava dr Delić.

Kako kaže, ranije je ipak bila olakšavajuća okolnost to što su ljudi slabije putovali, te su pandemije trajale godinu-dve, i jednostavno se zaustavile.

Španski grip (1918-1920)

Španska groznica jedna je od najsmrtonosnijih pandemija u istoriji čovečanstva. Odnela je pet puta više života nego Prvi svetski rat. Umrlo je oko 50 miliona ljudi, a procene su da je trećina populacije bila inficirana.

Ovo je prva od dve pandemije uzrokovane virusom gripa A H1N1.

- Činjenica je da je stanovništvo izašlo iz tih ratova oslabljenog imuniteta i tu je bilo dosta teških infekcija. Naknadnim analizama je dokazano da su pored virusa u toj pandemiji bile prisutne i bakterije kao superinfekcija - bakterija hemofilijus influence koja je dodatno davala težu kliničku sliku i veću smrtnost - objašnjava prof. dr Delić.

Protivepidemijske mere koje su države tada preduzimale pomalo liče na današnje. Istorijski podaci govore da se zatvaranjem škola, bioskopa, pozorišta i zabranom javnih okupljanja znatno suzbilo širenje ovog virusa. U Americi su pojedine države uvele karantin, u drugim državama su bile obavezne maske.

Kuga

Jednu od najpoznatijih pandemija ljudskog roda uzrokovala je kuga, zbog čega se ova bolest naziva još i "crna smrt". Prenosi se s glodara na ljude, a prepolovila je stanovništvo srednjovekovne Evrope i odnela 75 miliona ljudi.

Pretpostavlja se da je žarište bilo u Aziji, a da je tatarskim osvajanjima preneta u Evropu. Pacijent s plućnim oblikom kuge može zarazu da širi vazduhom, a nelečeni oblik plućne kuge se najčešće završava smrću.

Veruje se da je bolest konačno stavljena pod kontrolu strogim karantinom i poboljšanim sanitarnim uslovima, ali sporadični slučajevi kuge se događaju i danas - u zemljama podsaharske Afrike, jugoistočnoj Kini, Vijetnamu.

- Kuga se javlja povremeno, obično kao plućni oblik kuge, ali smatram da više neće da se pojavljuje u velikim razmerama. Potrebni su zaista loši higijenski uslovi da bi se to dogodilo - ističe dr Delić.

U Srbiji je poslednja epidemija kuge zabeležena pre više od 160 godina.

Variola vera (velike boginje)

Ova izuzetno zarazna virusna bolest izazivala je smrt 20 do 40 odsto zaraženih, te je tokom 18. veka svake godine umiralo oko 400.000 ljudi, a samo u 20. veku odnela je oko 300 miliona života. Mnogi od onih koji su preživeli ostali su slepi ili sa stravičnim ožiljcima.

Nije postojao efikasan način lečenja protiv ove pošasti, sve do kraja 18. veka, kada je Edvard Džener izumio vakcinu, kaže za "Blic" virusolog dr Ana Gligić, šef tima za borbu protiv te bolesti u Srbiji tokom poslednje epidemije velikih boginja u Jugoslaviji te čuvene 1972. godine.

- U svetu je tada bila teška situacija, zato je SZO započela programe radikacije i sve je bilo pod njenom kontrolom. SZO je označila žarišta i naredila svim državama u svetu da niko ne može da ide u zemlje u kojima postoji variola nikakvim drugim putem osim avionskim, na koji su bili punktovi za kontrolu variole. Na aerodromu su postojale zdravstvene kontrole koje su merile temperaturu, pratile putnike, dobijalo se obaveštenje kada se moraju javiti zdravstvenoj službi. Bila je rigorozna kontrola - seća se dr Gligić.

Kod nas se pojavila epidemija jer nisu poštovane mere SZO.

- Naš hadžija krenuo je u hadžiluk privatnim autobusom sa još 27 lica i otišao u Irak, gde je bilo variole, i tamo je pokupio. U februaru, u večernjim časovima, došli su po mene da idem da radim dijagnostiku. Znalo se, moralo je karantinski da se izdvajaju kontakti da se epidemija ne bi dalje širila - kaže naša sagovornica.

Budući da je vakcina postojala, epidemija je zaustavljena. Stariji Beograđani pamte redove na ulicama za vakcinaciju.

- Od tada pa do 15. aprila epidemija je bila suzbijena uz velike napore. Vakcinisano je 18 miliona stanovnika Jugoslavije u jako kratkom roku od deset dana, što danas ne možemo jer je velika jagma za vakcinama - napominje dr Gligić.

I virusolog prof. dr Nada Kuljić Kapulica, koja je svoj radni vek provela na Institutu za mikrobiologiju i virusologiju na VMA, seća se tog perioda kada je variola harala Jugoslavijom.

- U to vreme sam bila student, a moj suprug je bio vojni doktor i pričao mi je da je za tri dana vakcinisao 3.000 pripadnika Vojke, s tim da su on kao lekar i tri tehničara radili od ujutru do uveče. Jednostavno, variola je morala da se zaustavi zbog toga što je imala veliku smrtnost i zaustavljena je zahvaljujući vakcinaciji - ističe dr Kuljić Kapulica.

Konačno, 1980. SZO je proglasila da je variola iskorenjena u svetu i danas se nalazi samo u laboratorijama.

Morbili (male boginje)

Jedna od deset najznačajnijih zaraznih bolesti, morbili, u proteklih 150 godina ubili su više od 200 miliona ljudi.

Prema podacima SZO, morbili su vodeći uzrok smrtnosti na globalnom nivou, koji je u prvoj deceniji 21. veka većim delom sprečen vakcinacijom dece u detinjstvu.

Iako je imunizacija MMR vakcinom u primeni gotovo 50 godina, i u našoj zemlji spada u red obaveznih, snažan antivakcinalni lobi uticao je na to da se ponovo javljaju epidemije. Tako se Srbija pre tri godine suočila sa jednom od najvećih epidemija malih boginja u poslednjih četvrt veka, kada je obolelo blizu 6.000 osoba, a 15 preminulo.

- Morbili su oduvek harali među decom i stvarale strahovite komplikacije kod određene dece, ali kad je počela vakcinacija prestale su da budu prisutne. Međutim, kada je obuhvat imunizacije opao, ponovo su počele da se javljaju epidemije morbila. To govori koliko je veliki značaj vakcina - naglašava prof. dr Kuljić Kapulica.

Dečja paraliza (polio)

Zarazna bolest koja uglavnom pogađa mališane, a izaziva je poliovirus.

Postoji hiljadama godina, ali su značajnije epidemije počele da se javljaju u kasnom 19. veku u Evropi i Americi, da bi u 20. veku ova pošast postala jedna od najzabrinjavajućih dečjih bolesti. Sve se izmenilo 1952, kad je američki doktor Džonas Salk izradio prvu vakcinu protiv dečje paralize, posle čega je 1961. Albert Sejbin napravio poboljšanu verziju koja je mogla da se uzima oralnim putem.

- Dečja paraliza je sejala smrt u svetu. Bilo je strahovito puno komplikacija, čega smo i mi ovde bili svesni. Kada je počela vakcinacija, najpre mrtva vakcina (Salkova), a potom živa vakcina (Sejbinova), bolest je postepeno iščezavala i danas je na putu da se radicira - navodi prof. dr Kuljić Kapulica.

Poslednji slučaj u Srbiji registrovan je 1996. godine. Procenjuje se da 18 miliona ljudi može da hoda danas, a koji bi inače bili paralisani, a vakcinom je sprečena smrt 1,5 miliona dece.

Tuberkuloza

Procenjuje se da je u 20. veku ubila više od sto miliona ljudi.

Nemački naučnik Robert Koh je 1882. otkrio tuberkulozni bacil, što se smatra jednim od najvažnijih trenutaka u istoriji medicine. To je označilo početak ere lečenja tuberkuloze, kojom je bila zaražena trećina svetskog stanovništva. Na osnovu njegovog otkrića, Albert Kalmet i Kamil Gerin su prvi napravili vakcinu protiv te bolesti, a 1943. je Vaksman otkrio streptomicin.

- Dok nije bilo antituberkulostatika, tuberkuloza je donela strahovite probleme i u našoj zemlji i u svetu. Međutim, "pala" je s lekovima, a kasnije s vakcinom. Danas je obavezna vakcina za tuberkulozu (BCG vakcina) i bebe je dobijaju odmah u porodilištu - ističe prof. dr Kuljić Kapulica.

Međutim, i dalje se smatra da je to "bolest siromaštva". Tuberkuloza je danas izlečiva.

HIV

Sida je teška infektivna bolest čiji je uzročnik virus humane imunodeficijencije (HIV). Prvi put identifikovana 1981. i od tada je dobila globalne razmere. Najpre je registrovana u američkim homoseksualnim zajednicama, ali se smatra da se razvila od virusa u telu šimpanze u Zapadnoj Africi tokom dvadesetih. Do sada je od side preminulo 35 miliona ljudi.

U Srbiji je 1985. prvi put dijagnostifikovana HIV infekcija u laboratoriji VMA u kojoj je radila prof. dr Kuljić Kapulica.

- Dosta se radilo na lekovima i vakcini protiv HIV-a, međutim do danas nije napravljana efikasna vakcina. Razlog je velika varijabilnost ovog virusa. Srećom, napravljeno je nekoliko serija antivirusnih lekova za HIV, koji direktno deluju na određene cikluse razmnožavanja virusa. Zahvaljujući tim generacijama lekova, sida je prerasla iz jedne smrtonosne bolesti u hroničnu. Ljudi sa sidom danas mogu da žive sasvim kvalitetno i dugo, uz određenu terapiju - objašnjava sagovornica.

Od početka epidemije, 1985. godine, zaključno sa novembrom 2020, u Srbiji su registrovane 4.123 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 1.280 preminulo. Procenjuje se da još oko 400 osoba u Srbiji ne zna da je inficirano.

Surova realnost

SZO je 2019. sopštila da od 10 javno-zdravstvenih problema na svetu, šest pripada infektologiji.

- Tu je navela grip, ebolu, HIV infekciju i denga virusnu infekciju za koje još nema vakcine. Dalje, navela je smanjen obim vakcinisanja za poznate infektivne agense kao što su morbile, polio, a kao šesti javno-zdravstveni problem navodi se rezistencija na antimikrobne lekove. To je nešto što je realnost – ističe prof. dr Delić.

Šta nas čeka u budućnosti

Prema rečima infektologa Delića, u ovom trenutku postoji oko 30 virusa koji imaju epidemijski, čak i pandemijski potencijal.

- Pojaviće se i novi virusi, a postojećih 30 su "na listi čekanja", samo je potrebno da se stvore povoljni uslovi za njihovo širenje. Najpoznatiji od njih je virus gripa, to je sigurno. Zatim, tu je i ebola virus, denga virusna infekcija, virusi hemoragičnih groznica, entero virusi... To je opšte poznato i SZO ih smatra potencijalnom opasnošću u smislu pandemija – navodi naš sagovornik.

Kako kaže, pandemija virusa korona treba da nas „opameti“ da budemo spremni za naredne pandemije koje će se desiti.

- Pitanje je zapravo koliko još postoji virusa za koje ne znamo a koji će preći iz životinjskog sveta u humanu populaciju. Moramo biti spremni za tako nešto. Sada postoje vakcine protiv gripa i svake godine narod treba da se revakciniše, pogotovo rizične grupe. Od 2019. godine registrovana je vakcina protiv ebole, to su uspeli Rusi - kaže prof. dr Delić.