DR ZDRAVKOVIĆ ZA TV PINK: Ovo su osobe kod kojih je bilo najviše LAŽNO NEGATIVNIH PCR testova! JEDAN VITAMIN važan kao prevencija (VIDEO)

Direktorka KBC "Bežanijska kosa" dr Marija Zdravković otkrila je da li su neke osobe zaštićenije od zaraze korona virusom i koliko to ima veze sa krvnom grupom.

U Srbiji je u prethodna 24 sata testirano ukupno 13.416 osoba, dok je novozaraženih 2.561. Preminulo je 15 ljudi. Na respiratorima je 148 pacijenata.

Još na početku pandemije se govorilo da se neke osobe ugroženije kada je reč o infekciji virusom korona, a sugerisalo je da su to one koje imaju A krvnu grupu. Sasvim suprotno se tvrdilo za one sa nultom grupom, neka istraživanja su sugerisala da oni manje obolevaju. Direktorka KBC Bežanijska kosa prof. dr Marija Zdravković kaže za Novo jutro TV Pink otkrila je šta nauka kaže o virusu koji je pokorio ceo svet.

- Izašlo je nekoliko radova u svetu koji pokazuju da nulta krvna grupa, to je grupa koja nema na eritrocitu nijednu antenicu, da tako kažem, taj antigen je neka antenica za koju se između ostalog hvata ovaj virus - grupa A ima A antenice, B imaju B antenice itd. Osobe koje imaju nulta krvnu grupu nemaju ništa i one su 'klizav teren' za virus - objašnjava dr Zdravković.

Sada je, dodaje ona, objavljen jedan rad o tome da je najveći broj lažno negativnih PCR testova kod korona pozitivnih bio kod osoba sa nulta krvnom grupom i da je tu je bila najmanja detekcija.

- Vreme će pokazati. Činjenica je da ovaj virus se vezuje za eritrocit, u startu blokira vezivanje kiseonika za eritrocite, to je početak bolesti. Govorilo se u početku da liči na prazit, da napada agens koji takođe izaziva i malariju, tako na sličan način počinje malarija. Međutim ovaj virus je daleko opasniji i razorniji, on posle ovog udara napada endotene ćelije, to su one koje oblažu unutrašnjost krvog suda i onda ima tu drugu, tkivnu fazu - upozorava - dr Zdravković.

To je faza, objašnjava ona, kada počinju da se javljaju zapaljenja pluća.

- Ima ljudi koji ne razviju zapaljenje pluća, koji kovid preleže samo kao prehladu. Jako je bitno da li se vezao, koliko se vezao, najbitnije je koliko partikula ste uneli, da li ste prošli pored nekog pa je manja količina, ili ste pored nekog sedeli pa se smejao ka vama, kašljao u vas, kijao, pevao... Samo osobe koje nisu svesne mogu da pevaju, ovo nije vreme za pevanje - smatra dr Marija.

Situacija je i dalje vrlo ozbiljna, ističe dr Zdravković.

- Mi smo na klizavom terenu što se tiče korone. Nije pitanje da li će neka bolnica ući u kovid sistem, pitanje je koliko će pacijenata moći da uđe u tu bolnicu. Zaraza odjednom bukne i možete da pojačavate mere, ali ne možete da dobijete efekat koji bismo ostvarili kada bismo se malo odgovornije ponašali - zaključila je dr Zdravković.

"Kriva sporo raste, a sporo će i da pada"

Profesor infomacionih tehnologija dr Petar Kočović kaže za Novo jutro TV Pink kaže da je cena nepoštovanja mera Kriznog štaba u borbi sa virusom korona visoka.

-Mi je plaćamo od 27. januara, jedino što taj rast nije strm kao ranije. Čim je rast blag, blag je i pad. Trebalo bi da raste par dana, pa onda dugačko da pada. Takvi su trendovi ove zaraze – kaže dr Kočović.

KBC Bežanjska kosa je izašla iz kovid sistema, ali kaže da pređašna statisika koja beleži rast novozareženih može da nasluti povratak ovom sistemu, a direktorka ove ustanove prof. dr Marija Zdravković kaže da su oni spremni za to.

-Očekujemo da će ljudi koji dobiju kovid i leče se bolnički su oni sa ozbiljnim kliničkim slikama.Koliko god se trudimo da im olakšamo lečenje, iskušenja su velika. Mi od 15. februara nismo u sistemu, ali i dalje vodimo računa o pacijentima. Imamo stroge epidemiološke mere, ali mi smo bolnica za ljude koji imaju teške pacijente mimo kovida. Sve koji su sumnjivi na koronu ne idu na istu sobu sa ostalim pacijentima. Mi najpre radimo antigenski test i tek onda dalje procesuiramo pacijenta – objašnjava dr Zdravković.

"Vitamin D značajan kao prevencija"

Da je jak imuni sistem važan u svakoj borbi sa virusom, pa i kronom, ukazao je i imunolog prof. dr Borislav Kamenov.

- Važno je da orgnaizam bude u stanju da se izbori sa infekcijom. Možemo dosta da učinimo ako se posvetimo svom zdravlju. Vitamin D je jako važan u borbi sa boletima. Onaj ko ima noramlan nivo ovog vitamina praktično ne može da se razboli od korone, ili mu je klinička slika blaga. Naravno, nije samo on važan, već kompetna klinčka slka organizma. Vitamn D može da se shvati kao preventiva – objašnjava dr Kamenov.