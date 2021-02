TRI DANA MISTERIJE! Pojeo picu, otpratio drugaricu, pozvao druga pa NESTAO - Za Jovanom (18) traga ceo Niš!

Mobilni telefon nestalog maturanta Umetničke škole iz Niša Jovana Veselinovića (18) iz Niša, koji je poslednji put viđen 17. februara oko 23 časa na Bulevaru Nemanjića, zadnji put je lociran u rejonu Ulice Branka Krsmanovića.

Najudaljenije tačke Ulice Branka Krsmanovića, na raskrsnici sa Ulicom Blagoja Parovića, nalaze se najviše do oko jednog kilometra od mesta gde je nestali mladić poslednji put viđen, ali u suprotnom smeru od Ulice Branka Miljkovića u kojoj stanuje! Zašto se nestali mladić, nakon što je otpratio drugaricu do TC "Zona1" na Bulevaru Nemanjića uputio u tom pravcu umesto ka kući, i gde je nakon toga otišao, još nije poznato. Mobilni telefon mu je od te noći nedostupan, prema rečima majke Milice Cvetković, od oko 4 časa iza ponoći, zbog čega je postalo nemoguće pratiti njegovo dalje kretanje.

Poslednji put nestali mladić je koristio telefon te večeri oko 23 časa, nedugo nakon što je otpratio drugaricu do zgrade u kojoj ona živi, nedaleko od TC Zona 1, a on nastavio sam. On je pozvao jednog od drugova sa kojima je bio te večeri zajedno i sa kojim se vraćao kući, ali se nisu čuli jer pozvani mladić nije odgovorio na poziv. Nakon toga, nezvanično se saznaje, niti je više ikoga poziva, niti se više ikome javljao.

Jovan je te večeri sa društvom bio kod jednog druga u Cvijićevoj ulici gde su igrali video igre. Sa dvojicom drugova i drugaricom pošao je ka kući. Ništa nije ukazivalo na to da će se dešavati nešto neočekivano.

Prema nezvaničnim informacijama, kod sebe nije imao veću količinu novca. U povratku je kupio parče pice koje je podelio sa nekim iz društva. Drugovi su se odvajali usput ka svojim kućama a on je nastavio sa drugaricom do njene zgrade jer je to u istom pravcu kojim se i on vraća kući. Međutim, kada je ona otišla kući a on ostao sam, pozvao je telefonom jednog od drugova ali se sa njim nije čuo jer na poziv nije odgovoreno. Nakon toga, Jovanu se izgubio svaki trag.

U potrazi za Jovanom juče je korišćen i pas tragač Vatrogasno spasilačke brigade MUP-a iz Niša kojim je obilaženo šire područje oko Ulice Branka Krsmanovića, kako prema Bulevaru Nemanjića, tako i prema nišavskom keju koji se nalazi blizu te ulice.