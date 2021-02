KUĆE SA IMANJEM I ZA 3.000 EVRA Srbi i dalje 'luduju' za vikendicama, ali su sve više na ceni i nekretnine na selu

Činjenica da ne jenjava tražnja za vikendicama po celoj Srbiji i da pomama za odmorom u prirodi poslednjih meseci dobija na ceni, sada ima i epilog. Sve više građana koji žive u velikim gradovima spremni su da odvoje ušteđevinu ili čak da se zaduže kako bi kupili kuću na selu - sa okućnicom, voćnjakom, vinogradom, ili pak samo sa zelenom površinom.

I to nam govori i sve više primera, ali i oglasa i zvanična statistika.Porodica Panić kupila je nedavno kućicu na 5 ari placa nadomak Kaća u Vojvodini - cena 9.000 evra, a kako navode, "lepota do neba".

"Od Beograda stižemo za oko sat vremena. A kad dođemo divota - kuća na sami, niti kome smetamo, niti nam ko smeta. Deca imaju slobodu, još samo da nam dođe proleće, pa i voće na leto. Razmišljamo i o maloj baštici, čisto zbog zanimacije - kažu nam Panići.

Ovakvih kuća ima po celoj Srbiji, a cene mogu biti i niže - na jugu zemlje imanja se mogu pazariti i za 3.000 evra.

Neretki su oglasi za kompletno domaćinstvo sa cenom do 10.000 evra, a najviše se prodaju kuće sa placevima po cenama od 6.000 do 9.000 evra.Tako se, recimo, može kupiti kuća u Paraćinu, od 70 kvadrata za 6.500 evra. U Donjoj Trepči prodaje se kuća u izgradnji od 50 kvadrata za 9.900 evra.Za 10.000 evra može se kupiti i porodična kuća od 80 kvadrata, na placu od 28 ari, a sve to u blizini autobuske stanice, u selo Miletićevo u Vojvodini.

Čitavih 100 kvadrata kuće u Beloj Palanci može se kupiti za svega 9.000 evra. Kuća je kako se u oglasu navodi, uknjižena, ima struju i vodu, a sastoji se iz prizemlja i sprata.

Ono što se dešava, kako poznavaoci kažu, jeste da su mnoga sela ostala praktično pusta, pa seoske kuće vlasnici iz tog razloga često prodaju po cenama daleko ispod tržišnih. Sajtovi za prodaju obiluju oglasima kuća sa placevima, a mnoge po cenama svega do 10.000 evra.Čak i oni kupci koji su uglavnom u potrazi za vikendicama, uviđaju kako im se možda više i isplati da kupe celo imanje, pa se pre se opredeljuju za tako nešto, tvrde upućeni.

Ipak, nisu samo vikendaši kupci. Sve je češći slućaj da se mladi odlučuju da pokrenu biznis na selu, uglavnom da gaje neko bilje, voće ili povrće, pa čak i ne u svrhe razvoja posla, već kao svoj hobi. U tim slučajevima, ova jeftina seoska imanja postaju im prava riznica.

Takođe, neobilazan trend je i kupovina takvih kuća radi organizovanja seoskog turizma, koji je sve popularniji, ne samo u Srbiji, već širom sveta.

Pre pandemije virusa korona, kako tvrdi stručnjak za nekretnine Milić Đoković, prodaja ovakvih kuća bila je sporadična, a sada je takvih upita sve više i kako ističe, taj trend biće zasigurno nastavljen u budućnosti.

"Građani su za vreme vanrednog stanja očigledno shvatili prednosti života u kućama sa dvorištem, naročito u okolini grada. Tu recimo imaju mogućnost da parkiraju auto, imaju određene linije gradskog prevoza, dvorište, infrastrukturu, kao i prodavnice i osnovne škole, a centar grada svakako nije mnogo daleko", ocenjuje Đoković.

Cene, kako kaže, zavise i od mesta, udaljenosti od većih centara, puteva, ali i veličine i kuće i dvorišta.