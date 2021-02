'Koreni su mu iz ovog kraja, PONOSNI SMO' - Crnča kod Dervente sprema da uvek dočeka novog patrijarha Porfirija

Novi patrijarh Porfirije vuče korene iz derventskog sela Crnča i ima državljanstvo Republike Srpske.

Porodica i meštani ponosni su na njega. Kažu, kad god da dođe u zavičaj spremiće mu doček za pamćenje, prenosi Srpskainfo.

Ovo je selo Crnča kod Dervente, odakle potiču koreni novog patrijarha Porfirija. Njegov otac rođen je u zaseoku Brezičani, gde danas živi Porfirijev stric Slobodan. Vest da je sin njegovog rođenog brata postao patrijarh, izmamila mu je, kaže, suze. Strina Zagorka ne krije radost, piše RTRS.

– Pametan čovek, zna deset jezika. Kad su on i Fotije bili ovde, ja kažem Pele, zovem ga Pele, reko Pele pametan si dečak – priča Slobodan Perić.

Zagorka Perić iz Crnče, priča o njegovim danima iz mladosti.

– Kad je bio mali, dok nije pošao u školi, dolazio je ovde, letovali su po mesec dana, on i njegovi roditelji svako leto redovno su posećivali. Posle kad je on otišao po svojim obavezama ređe je dolazio, ali uvek smo u kontaktu – priča Zagorka.

Porfirije, ili kršteno Prvoslav, nije rođen na ovim prostorima, jer su roditelji, posle Drugog svetskog rata, odselili za Vojvodinu. Međutim, po ocu i mestu njegovog rođenja u matičnim knjigama u Crnči stoji da i patrijarh ima državljanstvo Republike Srpske.

– Znam iz knjiga da je otac Radivoje rođen u Crnči, ima venčani list, oženjen je Radojkom Brkić iz Pojezne, takođe znam da ima državljanstvo Republike Srpske i BiH – ističe Momir Vukičević, matičar Mesne kancelarije Crnča.

Meštani Crnče i okolnih sela ne kriju da su ponosni što novi patrijarh vuče korene baš iz njihovog kraja.

– Nismo ni imali neku veću glavu negde da nam bude drago toliko, kao što je on sad došao. Drago nam je svima da je on baš to, našao se na pravom mestu – naglašava Rajko Vukičević.

Ovde kažu da jedva čekaju da njihov Prvoslav u selo dođe kao patrijarh Porfirije. Prirediće mu doček za pamćenje, jer zajedno s njim i ovaj kraj će, uvereni su, ući u istoriju. Patrijarh je kao mitropolit zagrebačko – ljubljanski poslednji put boravio u Derventi u avgustu 2019. godine, kada je prisustvovao osveštanju zvona na Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice.