‘Sa novim patrijarhom moguće je uspostaviti simfoniju države i crkve! Jedino tako naše društvo može da napreduje’ (VIDEO)

Sa novim patrijarhom dolazi i nova energija. On može da bude značajn most između Srbije i Hrvatske, ali i za rešavanje pitanja oko KiM. Neophodan je dobar odnos države i crkve, jer samo tako naše društvo jača, kažu sagovornici za TV Pink.

“U mojim molitvama na prvom mestu će biti pravoslavni Srbi na Kosovu i Metohiji. Kosovo i Metohija za Srbe nisu samo mit, već su pupčana vrpca koja nas povezuje sa našom duhovnom istorijskom kolevkom, sa suštinom našeg identiteta”, ovo je deo prve besede novoizabranog patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirija koji je juče zvanično ustoličen.

Za urednik portala Kosovo online Veljka Nestorovića stav novoizabranog patrijahra o KiM nije iznenđujući. On je komentarišući za Novo jutro TV Pink rekao da se Porfirije urpavo i zamonašio na KiM. Kako Nestorović dalje obajšnajva, njemu su sa druge strane nerazumni napadi na društevnim mrežama, gde se može videti da izbor novog patrijarha pojedinci stavaljaju u političku konotaciju.

Nestorović takođe dalje ukazuje i na činjenicu da partrijarh Porfirje može da bude jaka spona Srbije sa Kosovom, ali i još nekim zemljama u regionu.

-Porfirije je zamonašen u Dečanima, pa ne čude stavovi što se tiče KiM, kao ni to da je već pomenuo u svojoj besedi. On takođe može da bude most između Srbije i Hrvatske. Međutim, izlivi mržnje na društvenim mrežama usmerenim ka novom patrijarhu ne mogu da razumem. Činjenica je da Porfirije može da ulije novu energiju što se tiče pitanja Kosova – smatra Nestorović.

Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković kaže za TV Pink da kritike pojedinaca da društvenim merežama postoje nezavisno od toga šta se dešava u zemlji i da je jedini cilj upravo urušavanje države.

-Šta god da se uradi ili koji god društveni proces da se dešava, pojedinci znaju da to preokrenu jer imaju za cilj uništenje naše države – smatra Čučković.

On je takođe ukazao na značajne događaje koji su se odvijali u proteklom periodu.

-U samo ovom mesecu imali smo samo neke stvari koje su na kraju krunisanje ustoličenjem patrijarha. Imali smo potpisvanje ugovora za izgradnju metroa, dobili smo novi spomenik na Savskom trgu kao iskazivanje časti županu Stefanu Nemanji, imali smo i jedan veliki paket mera za privredu ali i stanovništvo i sve je to napadano sa cilje da se uruši država. Napadi su uglavnom bez argumenata – smatra Čučković istučući da građani vide da država napreduje svakim danom.

Istakao je značaj novog patrijarha i rekao da jaka i stabilna država može da postoji jedino ukoliko ima dobre odnose sa crkvom.

-Na našem prostoru ima dosta duhonika koji će dobiti priliku da propovedaju pravoslavlje. Mislim da će sa novim patrijarhom da se uspostavi i simfonija između države i crkve. Uvek kada je ona postojala, naše društvo je napredovalo. To je razlog za napade na novog patrijarha, kao što su napadali i patrijarha Irineja – objašnjava Čučković dodajući da se u prethodna dva meseca jesu oglašavale određene valdike koje su iskazivale svoj politički stav.