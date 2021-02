NA SLOBODI JE 10.000 BORACA Islamske države! Radulović ZA TV Vesti saopštio UZNEMIRUJUĆE INFORMACIJE O NJIHOVOM DELOVANJU

Vojni analitičar Vladimir Radulović ocenio je da su su borci Islamske države iskoristili pandemiju korona virusa, što se vidi po porastu broja napada u pojedinim delovima sveta, posebno u Iraku.

Radulović je gostujući u na TV Vesti ukazao na pokušaj pregrupisavanja boraca Islamske Države , odnosno oslobađanja zarobljenih i izrazio bojazan da bi prostor Sirije i Iraka mogao doći u fokus

- U međuvremenu se pojavio korona virus i ljudi su se fokusirali na to. Islamska država je to iskoristila i dolazi do rapidnog broja napada na teritoriji severnog Iraka - naveo je Radulović.

Cilj nije osvajanje određene terotorije, već da se oko 11.000 boraca koji se nalaze u zatvorima oslobodi. Zemlje iz kojih su došli ne žele da ih prihvate i oni koriste zatvore za širenjenje radikalnih uverenja i regrutaciju novih boraca. Procenjuje se da u svetu ima oko 10.000 boraca Islamske drževe, koji su na slobodi. Irak se suočava sa jačanjem Islamske države, a ta pojava se primećuje i u Siriji gde određene delove teritorije drže pod kontrolom. Borci pokušavaju da se grupišu, kako bi stvorili veću bazu, sve govori da teritorija Sirije i Iraka dolazi u fokus

