GAGA ANTONIJEVIĆ: Neki nisu smeli, drugi nisu mogli, Vučić je mogao i smeo!

Reditelj filma "Dara iz Jasenovca" Predrag Gaga Antonijević izjavio je da 75 godina niko nije smeo da finansira film o Jasenovcu sve dok se nije pojavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Na pitanje zašto niko za ovih 75 godina nije snimio film o stradanju Srba u Jasenovcu niti je za to izvojio novac, zašto to nije bila tema za prethodne vlasti, predsednike i premijere Antonijević je odgovorio:

- Neki nisu smeli, drugi nisu mogli, a Aleksandar Vučić je smeo i mogao - rekao je Antonijević.

Podsetimo, Vučić je danas naveo da je ponosan na to što je država pomogla da se ostvari projekat koji govori o najvećem stratištu Srba.

- Ne mogu da ocenjujem to sa umetničke strane. Lično, film mi se dopao. Težak je, ali je potrebno da imamo jedan takav film o najvećem stratištu srpskog naroda kakav je bio Jasenovac. Ponosan sam na to što je država pomogla taj film i to je bila moja inicijativa. Ponosim se svime što smo uradili - rekao je Vučić.