Hapšenjem Veljka Belivuka i njegove bande, policija je razbila najjači kriminalni klan u Srbiji i od srca čestitam kolegama koji su učestvovali u tome. Zadat je snažan udarac narko-dilerima, a mafijaški obračuni i likvidacije će sada biti sigurno mnogo ređe, kaže za Informer Velimir Lukić, član predsedništva Nezavisnog sindikata policije (NSP), koji okuplja čak 16.000 članova, ili oko 40 odsto zaposlenih u MUP.

Lukić ističe da NSP pruža punu podršku MUP-u i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u žestokom ratu protiv mafije i narko-klanova.

- To je trenutno u fokusu, ali treba reći i da se na celoj teritoriji Srbije hapse kriminalci i dileri na dnevnom nivou, da opšti kriminalitet opada, a sve na korist građana - objašnjava Lukić.

Prema njegovim rečima, policajci su poslednjih godina mnogo zadovoljniji platama, opremom i uslovima rada.

- Nova vozila, povećanje plata, redovna isplata putnih troškova, savremene uniforme, sve to čini da policajac bude zadovoljan i da daje sve od sebe na poslu. Kada pitate običnog policajca, on će vam reći da mu je plata povećana i da su uslovi bolji, i to je činjenica. Mi, kao sindikat, možemo da kažemo da smo bili zadovoljni saradnjom sa bivšim ministrom Nebojšom Stefanovićem, ali napomenjemo da sada imamo odličnu saradnju i sa novimi ministrom, Aleksandrom Vulinom - priča sagovornik.

Prema njegovim rečima u samom ministarstvu deluje 25 sindikata koji na sve načine pokušavaju da ospore rad sindikalne organizacije kojoj pripada.

Sukob sa PSS Na napade Policijskog sindikata Srbije i njihovog predsednika Veljka Mijailovića kaže da je njihova opsednutost dostigla vrhunac. - Neću da govorim o tome da taj sindikat odavno nije ni senka nekadašnje organizacije. Pogledajte samo šta je Mijailović na skupovima "1 od 5 miliona" govorio o predsedniku Aleksandru Vučiću, Aleksandru Vulinu, svim ministrima. Za neke njegove laži sam ga tužio pa je tako po poslednjoj presudi dužan da mi isplati 190.000 dinara i to ne on već sindikat u kom je doživotni predsednik. Pretpostavljam da je Mijailoviću uveče kada legne u glavi moja slika, a i da se sa tom slikom budi - tvrdi Lukić.

- Logično je da svi ostali sindikati počinju i završavaju rečenicu sa nama jer smo svima trn u oku. Imamo ubedljivo najviše članova, najbolju komunikaciju sa vrhom ministarstva, najveći uticaj što je i normalno. Ne razumem da neko konstantno ima potrebu da kritikuje rad policije, kao da ne vidi da svaki policajac danas živi mnogo bolje - objašnjava Velimir Lukić.

Na optužbe da je blisko sarađivao sa bivšom državnom sekretarkom Dijanom Hrkalović odgovara da je ta saradnja uvek bila strogo poslovna.

- Nju je na to mesto postavila Vlada Srbije i mi smo to kao sindikat poštovali. U opisu njenog radnog mesta bila je saradnja i komunikacija sa policijskim sindikatima. Naša saradnja se zasnivala na poboljšanju položaja policijkih službenika, na rešavanju svakodnevnih problema i mogu samo da kažem da je bila plodonosna. Ne ulazim u druge priče - kaže on.

Dolaskom na čelo ministarstva policije Aleksandra Vulina jedna od tema bila je i zloupotreba lažnih i sindikalnih policijskih znački.

- Mi smo podržali tu odluku kako bi se maksimalno uredila ta materija. Od našeg sindikata niko ne može da dobije počasnu značku, a da ne dostavi dokaz da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak. Sa druge strane imamo i pozitivne primere te prakse, a to je da se značke dodeljuju sponzorima sindikata, ljudima koji kupovinom računara, štampača i ostale opreme koju doniraju pomažu naš rad - kaže on.