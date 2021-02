Hapšenje Veljka Belivuka i njegove grupe i dalje je glavna tema u medijima, a svi se pitaju koliko je teško dokazati zločine, budući da je od njihovog izvršenja prošlo mnogo vremena, a tragovi su uredno sakrivani.

Advokat Aleksandar Radivojević izjavio je za TV Vesti da ne bi voleo da se slučaj hapšenja Veljka Belivuka i njegove ekipe „otegne“, kao u nekim predmetima razbijanja kriminala, korupcije i slično, a koji traju decenijama.

- Kada se to dogodi, postavlja se pitanje, kada je pravda spora, koliko je zaista i dostižna. Imam puno slučajeva gde, iako je u pitanju teško krivično delo, dođe do zastare dela. Ona zastarevaju ako se, u određenom roku koje se računa od momenta izvršenja dela, pa do momenta pravosnažnosti presude, ne donese konačna pravosažna presuda. U slučaju zastarevanja, moraju da se oslobode lica za koja se vodio dugogodišnji postupak i za koja je krivica maltene ustanovljena – kaže Radivojević.

Ishod postupka protiv Belovuka i njegove grupe, kako kaže nezahvalno je i nije ni korektno prognozirati, budući da nije poznato šta će sve biti predlog za izvođenje dokaza od strane tužilaca i branilaca.

- Zanimljivo za ovaj predmet, i za organizovani kriminal uopšte, jeste to da organizovani kriminal ne postoji bez povezanosti sa državnim organima. Meni najbitniji nije Belivuk, on je marginalni lik u priči, čak i neinteresantan. Najinteresantnije treba da bude povezanost tih grupa sa organima države – kaže Radivojević. Ističe da iz ove priče treba da usledi hapšenje i procesuiranje svih onih koji su pomagali, a deo su državnih organa.

- Ako do toga ne dođe, nije učinjena borba protiv organizovanog kriminala, već su uhvaćeni neposredni izvršioci – kaže advokat za TV Vesti.

Vezu države i kriminalaca najlakše je „razbiti“ preko praćenja tokova novca, kaže Ivana Stevanović, direktorka Instituta za kriminološka istraživanja. Ističe da je organizovani kriminal, po pravilu, praćen određenim koruptivnim radnjama, pa je, pored klasičnih metoda, najjednostavnije ući mu u trag forenzičkim istragama koje bi dovele do toga gde je novac otišao, gde je opran i kome je nuđen.

- Ne podrazumeva se uvek novac, već i usluge, prava, nekretnine... Ovo je vrlo kompleksan posao koji nije nemoguć, ali je težak. Ipak, bez odgovora na ova pitanja, nema ni odgovora na to ko je sve čini „hobotnicu“ – kaže Stevanovićeva za TV Vesti.

Ako se ovaj proces ne „istera do kraja“, kako kaže, vrlo brzo će ovu grupu zameniti neka druga.

Na pitanje kako komentariše pronađeno oružje u bunkerima grupe Velje Nevolje, ona kaže da to govori da je granica između organizovanog kriminala i terorističkih akcija veoma bliska i da ju je jako teško razdvojiti. Istragu treba fokusirati, kako dodaje, na to čemu je oružje bilo namenjeno.

- Još uvek smo na početku procesa, ali očekujem da u maksimalnom periodu od šest meseci konačno imamo sve pred sudom i da će tužilac konačno izaći sa optužnicom – kaže Stevanovićeva.



