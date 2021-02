ŠTA KAD NE DOĐETE NA REVAKCINACIJU U ODREĐENOM TERMINU? Direktor Kancelarije za IT i eUpravu objašnjava proceduru šta se dešava ako zakasnite

Prof. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu, rekao je da će vakcinacija AstraZeneka vakcinom, čije su prve doze stigle juče ujutru, početi već sutra širom Srbije.

- Vakcinacija AstraZenekom počinje odmah, zahvaljujući logističkom sistemu koji smo uspostavili, one već danas putuju do svake opštine i grada u Srbiji. Građani će već sutra od Leskovca, Vranja do Subotice i Sombora moćida prime vakcinu AstraZeneke.

Revakcinacija kineskom vakcinom može se obaviti već posle dve nedelje, Fajzerovom vakcinom obavlja se tri nedelje nakon primljene prve, a ruskom posle 28 dana. Kada je reč o revakcinaciji oksfordskom vakcinom, kako Jovanović kaže, tu je situacija malo specifična.

- Prvi put imamo vakcinu gde se druga doza daje posle tačno 12 nedelja. Mi ćemo građane podsećati SMS-om i mejlovima da posle 12 nedelja idu na drugu dozu, ali i oni treba da razmišljaju o tome. Svima smo rekli dana kada prime prvu dozu tačno posle tri, ili u ovom slučaju 12 nedelja idu na drugu dozu - objašnjava Jovanović.

Direktor kancelarije za IT i eUpravu je objasnio i šta se dešava ukoliko građani zakasne na revakcinaciju.

- Ne moraju ponovo da se prijave, jer mi čuvamo drugu dozu za svakog građanina. Onog trenutka kada im lekar kaže da su spremni za vakcinaciju (u slučaju da se zaraze između dve doze) treba da se jave u svoj punkt. Isto važi i u slučaju da se razbole pre prve doze. Građanima koji se nisu pojavili u određenom terminu daćemo još jednu priliku i ponovo ćemo ih pozvati.

Jovanović je kazao da ukoliko građani ne mogu da dođu u tačno određeno na revakcinaciju jer su morali hitno negde da otputuju ne treba nikome da se javljaju.

- Hajde da se trudimo da to bude baš tog dana kada je naznačeno. Ukoliko su ipak sprečeni, građani treba odmah sutradan ili pekosutra da dođu na punkt i pokažu poziv, njih čeka doza i biće revakcinisani. Svi punktovi imaju spiskove i evidenciju i znaju kada građani nisu došli, ali moraju da prime svoju dozu.

Kada je reč o građanima koji ne mogu da dođu na vakcinaciju, već je potrebno vakcinisati ih kod kuće, Jovanović je istakao da to nije uvek moguće. Naime, kako kaže, od danas kreće akcija sa lokalnim samoupravama koji će kontaktirati s građanima i počinje vakcinacija kineskom Sinofarm po kućama.

- Nemoguće je ruskom ili Fajzer cepivom vakcinaciju obavljati po kućama iz logističkih razloga, načina na koji se one čuvaju. Tako da je savet građanima koji bi da se vakcinišu kod kuće, da traže ili kinesku ili AstraZeneka vakcinu - kaže Jovanović i dodaje da AstraZeneka i Sinofarm imaju slične ligističke karakteristike.

- Tu ima samo jedan problem. U bočici AstraZeneka vakcine se nalazi 10 doza, tako da kad se otvori sve mora biti odmah potrošeno.

Jovanović kaže da je moguće i da građani ne dobiju obaveštenje u vidu SMS-a o revakcinaciji, ali samo ukoliko ne ostave broj telefona.

- SMS i mejl je samo podsetnik. Građani moraju da znaju kada tačno idu na revakcinaciju. Ako je bila sreda, opet u sredu za tri nedelje idu, dobili poziv ili ne. Moramo takvom disciplinom da završimo vakcinaciju.

Prosek starosti vakcinisanih građana je blizu 66 godina.