MARIJA OBRADOVIĆ U ŠAPCU URUČIČA UGOVOR O RADU! Nikola je oslepeo sa 19 godina, sada radi u gradskoj upravi

Šapčanin Nikola Ninković (33), mladić koji je oslepeo u 19. godini, od danas je zaposlen u Gradskoj upravi u Šapcu kao IT programer, a Ugovor o radu uručila mu je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović tokom posete tom gradu.

Nikola će raditi u sektoru za informatiku na poslovima izrade programa za evidenciju izdatih dokumenata iz matičnih službi, a zajedno sa svojim ocem Slavkom, koji je takođe programer, ranije je kreirao softver za vođenje elektronske biblioteke za stručno usavršavanje zaposlenih u Gradskoj upravi.

Nikoli je po polasku u osnovnu školu dijagnostikovana retinopatija, genetska bolest koja je progresivno napredovala zbog čega je sa 19 godina potpuno izgubio vid.

''U osnovnoj školi nisam imao velike probleme, ali je u srednjoj školi bolest uznapredovala. Uspeo sam da završim školu i položim vozački ispit, studirao sam informacione tehnologije, ali sam mogao da pratim samo prvi semetar'', ispričao je Nikola.

Kako kaže, zbog potpunog gubitka vida morao je da napusti studije, a život mu se iz korena promenio.

Nastavio je da se samostalno obrazuje kada su se u Srbiji, kaže, pojavili govorni softveri za slabovide i slepe osobe.

''Ono što zdravi čitaju, ja slušam i na taj način se obrazujem. Pokušavam da pronađem način da to i sertifikujem, neobično je kada kažem da sam slabovidi programer, kaže Nikola.

Trenutno rade softver za matičnu službu koji će dati benefite za građane Ssapca

On je zahvalio ministarki Obradović i Gradskoj upravi jer su mu, kaže, ukazali poverenje da pojača njihov IT kadar.

- Moja poruka slepim i slabovidim osobama je da koriste android uređaje i, odnosno pametne telefone sa govornom aplikacijom može im biti od velike koriste. Ministarka je rekla da je Nikola heroj Srbije i da njegova priča zaslužuje mnogo više od novinske crtice sa današnjeg događaja.

''Ovo je priča koja mora da '`zvoni`` Srbijom, da ostali gradovi i opštine čuju šta možemo da uradimo za svoje sugrađane, posebno za one koji imaju određeni invaliditet, a mogu da pomognu da lokalne samouprave funkcionišu, kao što je to Nikola do sada radio i nastaviće da radi'', rekla je Obradović. Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić rekao je da se Nikola uprkos teškoj bolesti borio da bude ravnopravan član društva, a to je, kaže, Grad Ssabac, prepoznao i ponudio mu posao.

''Zahvaljujući softveru koji Nikola kreira sa svojim ocem moći ćemo da na brži i jednostavniji načn vodimo evidenciju o izdatim dokumentima'', kazao je Pajić,koji je zahvalio ministarki što je prepoznala značaj Nikoline priče i što smatra da se treba boriti za ravnopravnost svih članova društva.

''Mi ćemo se boriti da svi imaju jednaka prava i da nema barijera među nama. A Nikoli želim da bude revnosan na poslu, njegov doprinos će osetiti svi zaposleni u Gradškoj upravi is vi naši sugrađani'', rekao je Pajić.