Da li će se obistiniti CRNE PROGNOZE? KORONA BROJKE U PORASTU: Situacija je alarmantna, to potvrđuju 4 ključna parametra!

Broj zaraženih korona virusom u Srbiji raste iz dana u dan, epidemiolozi novi udar očekuju već ove nedelje, a tome u prilog idu i trenutni podaci - posle nekoliko dana sa oko 2.500 novozaraženih, juče smo došli do skoro 3.000, a projekcije su da ćemo danas, tog famoznog utorka, tek imati skok. Da je situacija alarmantna, potvrđuju još tri veoma važna statistička parametra.

Brojke saopštene u nedelju i ponedeljak, odnose se na dane vikenda, kada manje ljudi generalno ide kod lekara, te su realnije one koje se saopšte u utorak.

- Svi podaci za vikend nisu relevantni, uvek se za vikend i praznik manje testira, ali ćemo već u toku nedelje imati situaciju da se taj broj povećava - upozorava dr Predrag Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korna virusa.

O tome je govorila i Verica Jovanović, direktorka Instituta “Batut”, koja još kaže da je poslednjih dana došlo do porasta broja pozitivnih slučajeva, u odnosu na ukupan broj testiranih.

Svaki četvrti testiran je i zaražen

- S obzirom na to da je vikend bio u pitanju, a poznato je da se tada manji broj ljudi obrati lekaru, u ovom trenutku imamo podatak da je svaka četvrta osoba koja se testirala pozitivna. Međutim, analizirajući podatke pojedinačnih laboratorija, vidimo da taj procenat i udeo pozitivnih raste, što nije dobar podatak - rekla je ona.

Upravo je to još jedna korona brojka koja treba nas brine. Naime, odnos broja pozitivnih i broja testiranih, takozvani Konov koeficijent, duže od mesec dana je oscilirao između 15 i 19 odsto, da bi poslednjih dana skočio skoro na 25 procenata! U prevodu, svaka četvrta testirana osoba bila je pozitivna na kovid-19. Podsetimo, policijski čas u maju ukinut je kada je ova brojka iznosila pet odsto, a da možemo da kažemo da je situacija pod kontrolom i da imamo tek sporadičen slučajeve, ovaj procenat treba da iznosi 0,5 odsto.

Stanje u bolnicama i broj prvih pregleda

Kako je dodala direktorka “Batuta”, odno broja zaraženih i testirani ipak nije jedini parametar koji pokazuje težinu epidemijske situacije, već se prati i stanje u bolnicama i broj prvih pregleda u kovid ambulantama.

- Broj prvih pregleda u ambulantama raste. Takođe, broj hospitalizovanih pacijenata, koji prelazi 3.500, takođe je značajan. Imamo veliki broj pacijenata na respiratorima - upozorava dr Jovanović.

U Beogradu ponovo 1000 novozaraženih u jednom danu

Ono što takođe veoma zabrinjava je epidemiološka situacija u Beogradu gde smo u nedelju, ali i juče ponovo imali skoro 1.000 novozaraženih i gde je evidentno došlo do nove eksplozije korone. Iskustvo iz prethodnih talasa nas uči da je po pravilu pre glavnog udara kovida-19 u Srbiji uvek dolazilo do velikog povećanja broja obolelih u Beogradu, odnosno da je na prestonicu otpadao veliki broj novootkrivenih slučajeva, koji se potom prelivao u ostale delove Srbije.

Za razliku od decembra i početka januara, kada smo imali smirivanje situacije, tada je Beograd imao 20-25 odsto svih novih slučajeva u Srbiji, a u poslednjih nedelju dana taj odnos je skočio na 30-50 odsto, odnosno u jednom trenutku je svaki treći oboleli bio iz prestonice, a 16. februara skoro svaki drugi!

Prelivanje iz pretonice

Ovo je skoro identična slika kakva je viđena pre glavnog udara u trećem talasu, kada se procenat zaraženih u Beogradu u prvoj polovini novembra kretao od 40 do 45 odsto. A onda se korona prelila širom Srbije pa smo 1. decembra imali rekordnih 7.999 zaraženih za samo 24 sata.

- Epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna. Ukupna situacija se pogoršava. U Beogradu smo u nedelju imali 945 zaraženih, što je 37 odsto od ukupnog broja pozitivnih u Srbiji. U Beogradu se broj novozaraženih na vrlo ozbiljan način podiže - rekao je dr Predrag Kon za medije.

Kako je istakao, “postoji postepeni porast broja zaraženih od 27. januara, kao i stabilizacija broja novoobolelih, ali na visokom nivou”.

- Mi iz medicinskog dela Kriznog štaba ne možemo da gledamo kako nam se pune bolnice i to sad znatno brže. To se na kraju završava vrlo teškim, pa nažalost i smrtnim slucajevima. U ovoj situaciji kada su nam lekari iscrpljeni, kada je zaista “doteralo do duvara”, mi moramo to da usporimo, a onda i zaustavimo, paralelno sa vakcinacijom - rekao je Kon.

Situacija je krajnje alarmantna

Koliko je situacija u najmanju ruku nestabilna, svedoči i konstantan porast broja zaraženih na 100.000 građana, parametar koji koristi Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (ECDC) kako bi rangirao države po stepenu obolelih. U jednom trenutku smo, početkom februara, došli do brojke od 323 zaraženih na 100.000 građana u poslednjih 14 dana, ali je sada ta brojka daleko veća i iznosi 411/100.000.

Ukoliko dođe do daljeg značajnog rasta, koji su najavili epidemiolozi kao posledica nepridržavanja mera tokom nedavnih praznika, izvesno je da će Srbija uskoro izaći iz braon ili popstar zone u kojoj se nalaze države sa 300 do 500 zaraženih na 100.000 stanovnika i preseliti se u tamno sivu (500-1.000/100.000).

Dr Kon tvrdi da su rezultati vakcinacije u Srbiji za ponos, ali ne dozvoljavaju opuštanje.

- Kad dođemo do 1,5 miliona ljudi koji su vakcinisani sa obe doze, može se očekivati da oslabi potencijal virusa. Međutim, da bismo stvarno ozbiljno prestali toliko da razmišljamo o tome i imali stabilniju situaciju, moramo doći do tri miliona vakcinisanih - naglasio je Kon.

Veliki broj zaraženih virusom su mlade žene

Zbog sve lošije epidemiološke situacije najavljeno je otvaranje novih kapaciteta kovid bolnice u Batajnici, to je potvrdila Tatjana Adžić Vukičević, direktorka ove ustanove. Ona je još istakla zabrinjavajući podatak da je među zaraženima na ovoj klinici sve veći broj mladih žena što do sada nije bio slučaj.

- Trenutno je dosta žena između 40 i 50 godina, došlo je do porasta broja obolelih upravo među ženama, navodi Adžić i dodaje da je sada broj muškaraca i žena izjednačen. Ona još dodaje da se zdravstveno stanje im se toliko brzo pogorša da je onda bitka za njihov život 70 odsto izgubljena - istakla je Adžić Vukičević.

Ona je uputila apel svim građanima naše zemlje da se vakcinišu. Naglasila je da su vakcine svima dostupne i potpuno bezbedne, kao i da gražani mogu da biraju koju žele da prime. I pored imunizacije koja je u toku, ona poručujje da građani Srbije treba da nastave da se dolično i odgovorno ponašaju u skladu sa svim predloženim epidemiološkim merama, a to su Izbegavanje velikih skupova, proslava, žurki, klubova, i obavezno nošenje maski.

- Odreknite se jednog zimovanja da biste mogli da uživate u svim narednim zimovanjima do kraja života. Verujem da će epidemiološka situacija biti značajno bolja sa prvim danima proleća, kada će većina naših građana biti vakcinisana i kada ćemo steći kolektivni imunitet. Naše ponašanje i primena vakcina treba da budu imperativ vraćanja u normalne životne i civilizacijske tokove -izjavila je dr Tatjana Adžić Vukičević.

Crne prognoze se obistinile

I profesor Kočović, stručnjak za informacione tehnologije, koji zajedno sa svojim timom, mesecima unazad davao prognoze o kretanju epidemije na osnovu proračuna baziranog na Gausovoj krivoj, sada je objavio grafički prikaz dnevnog porasta broja zaraženih od 3. novembra 2020. i uporedio ga sa brojem novoobolelih počev od 16. februara tekuće godine.

Ono što je primetno jeste da su krive broja zaraženih identične, te da je posle pada broja novozaraženih u oktobru, usledio ponovni porast s početka novembra. Sličan model je uočen i sada, gde smo posle blagog smanjenja broja novozaraženih ponovo došli u situaciju da zbog nepoštovanja epidemioloških mera imamo skoro 3.000 novoobolelih.

Ono što posebno zabrinjava jesu brojke koje su usledile posle 3. novembra kada je bilo 1.878 novih slučajeva korona virusa. Nakon samo dve nedelje od tada, broj novozaraženih se i više nego duplirao pa smo tako 17. novembra imali 4.994 novoinficiranih za samo 24 sata. A onda 1. decembra i rekordnih 7.999!

Pored grafika na kome se upoređuju ova dva vremenska perioda po broju novozaraženih na dnevnom nivou, prof Kočović je objavio i podatke Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) koji predstavljaju broj obolelih na 100.000 stanovnika za 14 dana. I na osnovu ovog grafika možemo da primetimo da je kriva počela da se kreće po prethodnom "modelu", te ako se ovako i nastavi možemo da očekujemo još veći broj novozaraženih.