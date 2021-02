ĐERLEK SAOPŠTIO VAŽNE INFORMACIJE: Sve smo bliže KOLEKTIVNOM IMUNITETU - ovo je ključni mesec

Državni sekretar ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek očekuje da će krajem juna Srbija biti blizu kolektivnog imuniteta što se tiče virusa korona i da će do tada biti vakcinisano oko 2,5 miliona stanovnika.

On je rekao da je naredna četiri meseca važno da se svi pridržavaju svih epidemioloških mera - maska, distanca, higijena ruku...

"Do sada smo revakcinisali 456.584 građana. Siguran sam da ćemo do 1. maja imati 1,4 miliona ljudi koji su primili obe doze vakcine, a do kraja juna oko 2,5 miliona. MI smo krajem juna blizu kolektivnog imuniteta", rekao je Đerlek.

On je naveo da zabrinjava to što raste broja zaraženih pacijenata, ali i da se tek danas očekuju realniji brojevi i veći broj zaraženih u odnosu na juče.

Upitan kakve će biti odluke Kriznog štaba na sutrašnjoj sednici, on je rekao da je siguran da neće doći do popuštanja mera, a da li će doći do pooštravanja, zavisiće od današnjih rezuultata i kakva će biti situacija s brojem novozaraženih.

"MI moramo zaštititi zdravlje ljudi. Ne može vakcina sama da pobedi koronu, moramo svi zajedno", rekao je Đerlek.



On je dodao da će korona sigurno trajati još nekoliko godina, da neće biti u obliku u kome je sada, kao i da je cilj je da se spusti na nivo sezonskog gripa.

"Nadamo se da ćemo vakcinacijom koronu staviti pod kontrolu kao što smo stavili sezonski grip. Videćemo šta će stručnjaci reći da li će vakcinacija biti svake ili svake druge godine", rekao je Đerlek.