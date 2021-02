ČANAK ZA PINK: Patrijarh Porfirije je izuzetno drag, čovek koji će pružiti i utehu i uverenje da ste u društvu dobre osobe (VIDEO)

Predsednik LSV Nenad Čanak govoreći o novom patrijarhu Porfiriju podsetio je da je on bio mitropolit zagrebačko-ljubljanski I da je u sredini koja je imala predrasude uspeo za 5,6 godina koliko je tamo bio da napravi širok krug prijatelja, da postigne da ga ljudi prihvataju na jedan potpuno drugačiji način.

- Nije to do toga ko kakvu uniformu nosi, nego do toga kakav je ko čovek. On je izvanredno obrazovan, širokih pogleda i čovek koji nije agresivan u smislu svojih pogleda drugima i upravo je tu njegova najveća snaga – rekao je Čanak za Pink.

-Vi možete biti pripadnik neke nacije ili veroispovesti zbog unutrašnjeg ubeđenja ili porofesionalno I oni terajući sebe da veruju zapravo sami sebe ubeđuju, a gospodin Porfirije je čovek koji je toliko iznutra uveren, da nema potrebu to da manifestuje, on to radi delom i zato je opšteprihvaćen gde god da se pojavi – ocenio je on.

Kako kaže, on govori o Porfiriju Periću kao čoveku, koji je izuzetno drag, čovek koji će pružiti i utehu i uverenje da ste u društvu dobroga čoveka i onda tu padaju sve barijere.