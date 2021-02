DR TIODOROVIĆ IZNEO JASAN STAV: Kafane da se zatvore u kritičnim mestima, a u celoj Srbiji skraćenje rada do 18 sati

Prof. dr Branislav Tiodorović, član kriznog štaba za borbu protiv korone, kaže za medije da je njegov stav da treba zatvoriti ugostiteljske objekte u mestima gde je ogroman broj zaraženih, poput Arilja i Vranja.

A ako broj zaraženh ne bude adao u narednih nekoliko dana i u celoj Srbiji za početak skatiti radno vreme kafana, kafića i svih ugostitelja, a moguće i tržnih centara, do 18 sati.

- Nije isto Vanje, Arilje i Kraljevo, koji su relatvno manji gradovi, a imaju toliki broj zaraženih, kao neki veliki gradovi. Oni su došli do faze da treba zatvoriti sve ugostiteljske objekte. I tamo na svakom koraku mora biti mnogo veća kontola nego ranije - kaže za Kurir Tiodorović uoči sednice kriznog štaba koje je zakazana za sutra u 8 sati.

On dodaje da to ne znači da kontrola i poštovanje mera ne treba da budu rigorozni i u ostatku Srbije, pre svega Beogradu i većim gradovima, a posebno u tržnim centrima gde se gotovo ništa i ne poštuje od mera. Sve je više zaražene dece, pre svega učenika, a prof. Tiodorović ističe da problem inficirane dece treba rešavati parcijalno.

- Deca ne treba gledati kroz prizmu cele Srbije, tačno se zna u kojim gradovima se mora preći na onlaj nastavu - ističe Tiodorović. On naglašava da će biti vrlo važno kakve će dnevne korona brojke biti u narednih 4-5 dana.

- Ako to bude išlo i dalje tendencijom rasta, ograničavanje radnog vremena ugostitelja i tržnih centara biće verovatno i za početak do 18 sati. I još striktnije kontrole, pa i zatvaranje objekata koji su to zaslužili. Pričaćemo i o vikendima na kriznom štabu pa ćemo videti treba li i tu nešto da se menja i pooštrava - naglašava Tiodorović.