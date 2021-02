JURIĆ ZA TV VESTI: Što pre uvesti sistem Amber alert!

Osnivač Fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić rekao je danas za TV Vesti da je Amber alert neophodan Srbiji, i da će omogućiti da se nestala deca brže pronađu.

Jurić je rekao da je važno da nestale osobe ne budu nevidljive i istakao da bi možda bilo lakše da se pronađu ukoliko bi se znala njihova imena, fotografije i slično.

Kako kaže, prošle godine su se desile dve kriminalne otimice, što je poruka, objašnjava on, da se to dešava i kod nas, pa je ukazao na značaj uvođenja Amber alerta.

-Kada se desi nestanak, i kada roditelji prijave to, onda tužilaštvo ili policija pokreće ceo postupak. Međutim, mora da postoje i određeni kriterijumi, ne može svaki puta da se sistem aktivira. Na primer u Nemačkoj se tri puta aktivirao za godinu dana – objašnajva Jurić.

-Ovaj sistem nije samo da alarmiramo javnost, mi moramo i da edukujemo građane kako da regaujemo i kako da se ponašamo kada nestane dete. Nikada ne znate šta može da se dešava u vašoj neposrednoj blizini. Možda se baš nedaleko od vas dešava nešto netipično, ali vi ne obraćate pažnju na to jer nemate informaciju da se traga za nekim detetom. Na primer, Tijana je bila ubačena u automobil beogradskih tablica koji je bio specifičan, ali ljudi na to nisu obraćali pažnju jer nisu znali da je ona nestala – objašnjava Jurić značaj Amber alerta.

On je istakao značaj svesti ljudi na neke netipične situacije koje se dešvaju u neposrednoj blizini i koliko to može da pomogne u nekom slučaju.

-Nama se javila jedna devojka iz Australije, iz Melburna, koja je na železničkoj stanici u tom gradu videla tri devojčice i čoveka koji je bio sa njima. Pažnju joj je skrenulo to što je jedna od njih imala veliki ranac koji nije za uzrast tog deteta, i posumnjala je da je tu nešto čudno. Iz razgovora sa njima čula da su oni iz Srbije, i da je majka navodno zlostavljala devojčice i da su oni pobegli od nje. Međutim, na pomen imena majke deca su reagovala jako emotivno, ali ne kao da je reč o zlostavljaču. Najstarija je rekla „jao, Dijana, to je moja majka“. Nakon tih toga, došli smo do saznanja da je ipak reč o otmici devojčica i sada sa policijom radimo na tome da se ovaj slučaj reši – objašnajva Jurić.

-Zamislite kolika je to svest, kada je ta devojka rešila da istraži ceo slučaj. Poenta je da kao ljudi nismo svesni šta se dešva oko nas, ili okrećemo leđa i to ne smemo da dozvolimo. Nadam se da će država da shvati značaj ovog sistema na kojem insistiramo. Deca su izuzetno ugrožena i moramo to da uraidmo. Bezbednost dece nije opcija, već obaveza – objašnajva Jurić.

Besplatan broj na koji je moguće prijaviti nestanak osobe je 0800/200-880.