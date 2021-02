PORAST KORONA BROJKI ŠALJE ĐAKE KUĆI?! Ministar prosvete za TV VESTI o zaraženima u školama i prelasku na ONLAJN NASTAVU

Sve više dece u Srbiji zaraženo je koronavirusom, posebno u višim razredima osnovne i srednjim školama. Povećanje broja novoobolelih primećeno je i među zaposlenima u školama.

Prema podacima, prve nedelje februara koronavirusom inficiralo se 806 đaka osnovnih škola, ili 0,15 odsto od 524.000 osnovaca, dok je među zaposlenima u osnovnom obrazovanju registrovano 557 inficiranih, ili 0,8 odsto zaposlenih.

Kada je reč o srednjoškolcima, njih 655 se zarazilo koronavirusom u istom periodu, što je 0,27 odsto, dok je od 35.400 zaposlenih u srednjoškolskom obrazovanju 310, ili 0,87 bilo pozitivno na koronavirus.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da se situacija svakodnevno prati, a da je, prema podacima, vidljiv blagi porast novoobolelih kod srednjoškolske populacije, ali on ne prelazi ni 1% ukupnog broja đaka u srednjim školama.

- Podaci nisu toliko alarmantni, ali su svakako refleksija produženog vikenda i praznika. Obrazovni sistem je od početka pokazao veliki otpor. Krizni štab će sutra zasedati, a medicinski deo je taj koji je kredibilan i koji će odlučiti o eventualnim novim merama – kaže Ružić za TV Vesti.

Kaže da su trenutni podaci o epidemiološkoj situaciji u Srbiji alarm za sve nas, pa tako i za obrazovni sistem. Nedopustivo je, kaže, da svedočimo punim klubovima i kafićima jer su to mesta na kojima je prenos virusa najučestaliji. Zato smatra da teret ne treba da padne na obrazovni sistem.

- Smatram da, ukoliko postoji potreba, ne treba da prebacimo srednjoškolce na onlajn nastavu jer, ako im je dozvoljeno da izlaze i idu po kluboma, šta smo postigli? - zapitao je ministar.

Kada je reč o prelasku na onlajn nastavu, kaže da za sada ne vidi epidemiološke pokazatelje za taj korak. Objašnjava da odluku o prelasku na časove od kuće ne donosi on, već je predlaže medicinski deo kriznog štaba i to je, kaže ministar, sasvim prirodno.

- Ne mogu ja da sudim o nečemu što nije moja specijalizacija, a zato je važno da ne dozvolimo da nam se dokazaju ovakve žurke koje smo imali prilike da vidimo. Kada pogledamo brojke po srednjim školama, evidentno je da je uvek od 40 do 44% zaraženih u Beogradu i to je nešto što treba je orijentir, jer je jasno da u urbanoj sredini dolazi do povećanog zaražavanja – kaže ministar.

Ističe da škole imaju svu zaštitnu opremu, sredstva za dezinfekciju i slično, čime je pokazana adaptibilnost, a pre svega zahvaljujući kvalitetu koji poseduju deca – digitalnoj opismenjenosti – izjavio je ministar.

TV VESTI GLEDAJTE KOD SVIH KABLOVSKIH OPERATERA U REGIONU! mts - 111 / 794, Supernova - 011, SBB - 023, EON - 023, Total TV - 037, Orion - 603, Pošta net - 110

Pratite "TV Vesti" i na društvenim mrežama: Instagram i Youtube!