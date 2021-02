'STRUKA KAŽE DA SE KORONA PRENOSI DIREKTNIM I KAPLJIČNIM PUTEM' DR STANIŠIĆ ZA TV VESTI: Na ovim proizvodima virus duže opstaje, NEGDE I DANIMA!

Veza između zagađenja vazduha i korone zvaničnone postoji, jer se ovaj virus prenosi direktnim, fizičkim i kapljičnim putem, kaže za TV Vesti doktorka fizičke hemije Svetlana Stanišić.

Ona je takođe izjavila da „životni vek“ virusa zavisi od toga na kom predmetu se nalazi, ali je naglasila da je i zvanični stav sturke da se korna prenosi isključivo direktnim i kapljičnim putem.

-Znamo da zagađenje vazduha kod nas taje od okrobra, i taj hroničan uticaj zagađujućih materija odnosi i veće žrtve. Zvaničan stav je da se korona prenosi direktnim kontaktom i to kapljičnim putem. Međutim, takođe se pokazalo da korona na plastičnim predmetima može da izdrži do tri dana,na kartonu jedan dan, na papirnim površinama do tri sata. Za sada, zvaničan stav je da se ljdi ne zaraze kada dođu u kontakt sa kontaminiranim površinama – kaže dr Stanišić.

Kako kaže, bez obzira na to da određeni predmeti, na primer rukavice, sadže na sebi određene kapljice ne tretiraju se kao medicinski otpad.

Što se zagađenja tiče, u Beogradu je proteklih dana vazduh lošijeg kvaliteta, pa dr Stanišić kaže da je takva situacija od oktobra do marta, ali dodaje da to nije samo posledica većeg grejanja ljudi već je u pitanju i meteroloških uslova.

-Nizak planetarni granični sloj, spusti se taj nivo atmosfere u kojem dolazi do cirkulacije vazduha, pa je zbog toga i jače zagađenje. Tome samo dolazi grejanje i saobraćaj – objašnjava ona.