BIĆU JOŠ BAHATIJI! USKORO NOVA MAŠINA: Evo ko je mladić (22) kom je policija ODUZELA 2 PORŠEA i šta mu rade roditelji!

Nikola K. (22) dospeo je u žižu javnosti u oktobru prošle godine kada je slupao zlatnog "poršea" i ironično prokomentarisao "Ubiće me ćale". Od tada ovaj mladić, kojem je policija u toku ove nedelje oduzela dva "poršea", ne prestaje da intrigira svojim ponašanjem i načinom života.

Nikola se i danas oglasio na svom Instagramu i poručio u svojoj Instagram priči "Uskoro nova mašina! Nastavljamo dalje".

Sve koji su ga kritikovali nazvao je "bednim crvima" i poručio im: "Zato ste tu gde jeste! Bedni crvi koji koji ne mogu sebi da naprave dinar sa 50 goodina. Biću još više bahat na Instagramu" i dodao:

"I još više ću pomagati ljudima kojima će pomoć potrebna, što materijalna što ovako, hvala vam na negativnim komentarima. Firma samo raste".

Nikola ianče sve svoje ispade beleži na društvenim mrežama promovišući bahatost, rasipništvo, poroke, i generlano negativne vrednosti hiljdama svojim pratilaca koji su mahom maloletni.

Nikola je u jednoj emisiji na Jutjubu rekao za sebe da je "najjača kladioničarska organizacija na ovim prostorima", a kada je reč o njegovom stilu života na koji je ponosan - žurke, žene, dobra kola, naveo je tada da "predstavlja san svakog Balkanca, kako zamišlja svoj život u budućnosti".

Svojevremeno je izjavio da je: "Rad je stvorio čoveka, a nerad gospodina. Držim se toga. Ovo je san svakog klinca. Niko ne razmišlja 'završiću fakultet, biću obrazovan'. Koga boli uvo?! (smeh) Realno, samo lova, kola i tako dalje", ispričao je Nikola tada u emisiji. Otkriva i da su njegovi roditelji protiv onoga što radi, smetaju im negativni komentari, ali priznaje da svojim postupcima često i namerno provocira.

"Roditelji su protiv ovoga, meni ne smetaju negativni komentari, smetaju mojim bližnjima, majci, ocu, oni ljudi nisu iz tog sveta. Otac mi ima građevinsku firmu u Nemačkoj, majka nešto radi, nebitno... Iskreno, majka, ko god je pita da li sam joj ja sin, ona kaže da nisam (smeh). Otac je u Nemačkoj, Nemci su mu poslovni partneri, nije došlo još do Nemačke...", dodao je.

Nikola je završio arhitektonsku školu i smatra da mu fakultetsko obrazovanje nije potrebno, a tvrdi da ga ljudi poštuju zato što ima novac.

"Ako imam pare svako će da me poštuje, šta me briga da li mi je neko lažni ili pravi prijatelj? To se sad gleda. Ako budem ostao bez para i bez ičega, videćemo ko će ostati uz mene, ali ne dam se još", objašnjava Keljanović.