Ako u roku od OSAM DANA NE PLATITE PREKRŠAJNU KAZNU možete završiti i u ZATVORU! Nemojte se začuditi kada vam policija pokuca na vrata

Čak i zbog najmanje novčane kazne policija može da dođe na kućnu adresu prekršioca. Dokaz za to je i priča začuđenog tviteraša.

- Neki dan mi koleginica ispriča jednu priču, danas identičnu potvrdi ćerka. Bane joj policija na vrata. Da plati neku kaznu od 5.000 din ili 5 dana apsa. Nikad kazna, nikad opomena, nikad ništa. Samo banu i naplate. Izguglajte Registar neplaćenih kazni da vam MUP ne dođe - napisao je iznenađeni građanin.

Ubrzo su stigle i reakcije ostalih korisnika društvenih mreža.

- Poštar donese pismo pre podne kad većina radi i samo ostavi papirić da je pošiljka vraćena pošiljaocu. Nema više kao nekad mogućnosti da je podigneš u pošti u narednih pet dana. Mnogi ne znaju da moraju sami pronaći pošiljku te ih posle oderu kaznom - napisao je drugi tviteraš.

Treći se pak začudio da ima neplaćenu kaznu od 5.000 dinara. Štaviše, i on tvrdi da uopšte nije ni znao za sankciju dok nije proverio u Registru neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa.

Predsednica Prekršajnog suda u Beogradu Oliveru Ristanović otklanja dilemu šta je tačno, a šta ne, odnosno šta je po zakonu. Ristanovićeva ističe da se može dogoditi da policija u skladu sa Zakonom o prekršajima dođe na adresu kažnjenog lica radi postupanja po nalogu sudije za sprovođenje u zatvor.

- Do toga dolazi kada kažnjeno lice, po presudi suda ili izdatom prekršajnom nalogu, ne plati novčanu kaznu u roku koji je ostavljen za dobrovoljno plaćanje. Kad prođe rok za dobrovoljno plaćanje, sud pristupa prinudnoj naplati na jedan od načina propisanih Zakonom o prekršajima, pa u postupku izvršenja sud može tu novčanu kaznu zameniti kaznom zatvora tako što se za svakih započetih 1.000 dinara novčane kazne određuje jedan dan zatvora, s tim što kazna zatvora ne može trajati kraće od jednog dana ni duže od 60 dana - objašnjava Ristanović.

Naglašava da se u slučaju novčane kazne s početka teksta od 5.000 dinara verovatno radi o izdatom prekršajnom nalogu koji je kao konačan i izvršan prispeo u sud.

- Pretpostavljam da prekršilac u roku od osam dana od dobijenog prekršajnog naloga nije platio kaznu u polovini iznosa, ili nije u istom roku podneo zahtev za sudsko odlučivanje, niti je istekom roka od osam dana platio ceo novčani iznos. U tom slučaju u sud takav prekršajni nalog dolazi kao konačan I izvršan, te sud donosi rešenje o izvršenju, gde se novčana kazna može zameniti kaznom zatvora - kaže predsednica Prekršajnog suda.

Zamena novčane sankcije kaznom zatvora

Rešenje o izvršenju kazne šalje se kažnjenom licu na kućnu adresu, odnosno na prijavljeno mesto prebivališta.

- To rešenje poštar lično uručuje kažnjenom u vreme kad pošta inače vrši uručenje. Ukoliko ga ne nađe kod kuće, ostavlja obaveštenje da u roku od 15 dana dođe u sud i preuzme rešenje. Ukoliko se ni u tom roku kažnjeni ne javi sudu radi preuzimanja pošiljke, sud rešenje o izvršenju kazne ističe na oglasnoj tabli suda - navodi Ristanović.

Predsednica Prekršajnog suda do tančina objašnjava dalji postupak.

- Ukoliko je novčana kazna zamenjena kaznom zatvora, sudija koji je doneo rešenje, u daljem postupku izršenja, protekom roka za prigovor, šalje nalog policiji, koja ode na kućnu adresu kažnjenog radi sprovođenja u zatvor, a kažnjeni u svakom trenutku može da se oslobodi zatvora tako što će platiti novčanu kaznu - objašnjava Ristanović.

Registar neplaćenih kazni ažurira se na nedeljnom nivou

Svako ko nije siguran da li ima neku neplaćenu novčanu kaznu može to da proveri putem Registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa. Ipak, treba da ima u vidu jednu činjenicu. - Registar je pouzdan samo što se ažurira, a zbog ogromnog broja predmeta Prekršajni sud u Beogradu se ažurira na nedeljnom umesto na dnevnom nivou. Na hiljade predmeta dnevno pristiže tako da zaposleni ne stižu istog dana da ubace sve u registar, kako plaćene kazne, tako i neplaćene. To znači da onaj ko pronađe u Registru novčanu kaznu, to znači da ta novčana kazna zaista postoji, a ukoliko plati novčanu kaznu koja je već naplaćena, ta sredstva se vraćaju - naglašava Ristanović.